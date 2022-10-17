Отчёт WWF: за 50 лет биоразнообразие животных резко сократилось

Этих прекрасных розовых дельфинов сняли 16 лет назад в бразильской Амазонии. Согласно новому отчёту Всемирного фонда..

Этих прекрасных розовых дельфинов сняли 16 лет назад в бразильской Амазонии. Согласно новому отчёту Всемирного фонда дикой природы, их всё меньше.

В документе отмечается, что в целом проанализировали 32 тысячи популяций разных видов и пришли к выводу, что биоразнообразие планеты продолжает сокращаться.

Выделили десять регионов, где ситуация тревожнее всего. Это Гималаи, восточное побережье Австралии, сухие леса Мадагаскара, горы в Восточной Африке и гвинейские леса Западной Африки, а также Атлантический лес в Южной Америке, бассейн Амазонки и Северные Анды в Панаме.

Зоологи отмечают, что их отчёт предлагает самый полный анализ того, как деятельность человека оказывает давление на мир животных, включая вырубку лесов и загрязнение окружающей среды.

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[Ребекка Шоу, представительница WWF]:

«70% всей пресной воды на планете используется для производства продуктов питания. Когда забираешь столько воды из этих систем, они пересыхают, и популяции исчезают. Некоторые виды исчезают очень быстро, например, европейский осётр и розовый пресноводный дельфин в Амазонке».

Эксперты говорят, что эти данные – серьёзный повод для беспокойства.

[Джон Ловетт, профессор Университета Лидса]:

«В отчёте говорится, что популяции диких позвоночных, за которыми ведётся наблюдение, сократились на 69%. И некоторые уменьшаются ещё быстрее. Пресноводные популяции сократились в среднем на 83%. Это огромные цифры».

Одной из главных причин потери биоразнообразия называют производство продуктов питания. В документе отмечается, что объёмы выброшенной еды показывают, что люди производят слишком много, и при этом мало обращают внимания на окружающую среду.

[Ребекка Шоу, представительница WWF]:

«Мы освобождаем планету от лесов с огромной скоростью, чтобы производить всё больше и больше еды. Но при этом 40% всей производимой пищи выбрасывается. Это неэффективное производство влияет на окружающую среду, и поэтому эти виды исчезают».

Впрочем, отчёт также отмечает, что программы по восстановлению лесов и созданию заповедников играют положительную роль. И там динамика показывает, что люди могут возместить ущерб.

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