Целительные клетки организма смогут лечить аутоиммунные заболевания

Новый метод лечения аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз, исследуют в Великобритании. Учёные обнаружили, что особые..

Новый метод лечения аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз, исследуют в Великобритании. Учёные обнаружили, что особые регуляторные Т-клетки могут остановить воспаление и принести исцеление. Главное – увеличить их количество в нужном месте.

При аутоиммунных заболеваниях иммунная система организма ошибочно атакует здоровые ткани, считая их чужеродными. Так, при рассеянном склерозе начинается воспаление во многих частях тела. При этом собственная иммунная система организма атакует головной и спинной мозг, которые контролируют все движения и мысли.

При повреждении миелиновой оболочки нейронов сообщения от одной части мозга к другой искажаются или замедляются, вызывая симптомы рассеянного склероза.

Исследователи из Кембриджского университета говорят, что регуляторные Т-клетки воздействуют на участки воспаления, помогая организму восстановиться.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Адриан Листон, исследователь Кембриджского университета]:«При рассеянном склерозе воспалительный процесс происходит внутри мозга. Он вызывает повреждение центральной нервной системы и сигналов от мозга к мышцам. Если вы заставите регуляторные Т-клетки попасть в мозг, они смогут остановить воспаление, а также инициировать реакцию заживления».

Теперь учёные разрабатывают сильнодействующее лекарство, увеличивающее количество регуляторных Т-клеток.

[Адриан Листон, исследователь Кембриджского университета]:«В исходных тканях имеется небольшое количество этих регуляторных Т-клеток, которые помогают блокировать воспаление и инициировать заживление. Теперь мы хотим усилить их действие у пациентов с воспалительными процессами. Мы разработали препарат, который можно вводить внутривенно. Этот препарат несёт груз ДНК, который заставляет регуляторные Т-клетки действовать, увеличиваться в количестве и поступать в тот орган, который нам нужен».

Исследование также пытается дать ответ на другой вопрос: почему регуляторные Т-клетки, которые уже находятся в организме и выполняют свою работу, не борются с существующими воспалениями.

Одним из объяснений может быть то, что эти клетки производятся в течение всей жизни, но их количества просто недостаточно, особенно с возрастом.

Прежде чем можно будет начать испытание препарата на людях, потребуется провести ещё много исследований, чтобы обеспечить безопасность лекарства.

Короткая ссылка на эту страницу: