Франция: протесты после победы ультраправых на внеочередных выборах

Беспорядки вспыхнули на улицах Парижа после первого тура внеочередных парламентских выборов. На них победила консервативная националистическая..

Беспорядки вспыхнули на улицах Парижа после первого тура внеочередных парламентских выборов. На них победила консервативная националистическая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». На втором месте – «Новый народный фронт», на третьем – президентская коалиция «Вместе за Республику».

Протестующие, некоторые с палестинскими флагами, зажигали файеры, маршируя по улицам города мимо пылающих мусорных баков. Всего вышло около 8000 человек, включая левых политиков. Не обошлось без стычек с полицией. Для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ.

Подобные протесты прошли и в некоторых других городах Франции.

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[протестующий]:

«Больно. У меня болит сердце. У меня болит живот. Я потерял аппетит. Просто взял маркер и сразу пришёл сюда, потому что нам нужно бороться».

У партии Марин Ле Пен около 34% голосов. У левой коалиции «Новый народный фронт» – 28%. Политическая сила Макрона набрала около 20%.

Явка избирателей составила 67%. Это самый большой показатель для Франции за последние десятилетия.

[Марин Ле Пен, лидер французских правых]:«Я была поражена, когда в восемь вечера сторонники Макрона призывали голосовать за левых, а левые призывали голосовать за лагерь Макрона. Так что в каком-то смысле они доказали нашу правоту – мы единственные, кто защищает интересы людей, а они думают только о своём положении».

Президент Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание – нижнюю палату французского парламента – по итогам выборов в Европейский парламент. В них со значительным перевесом победило «Национальное объединение».

Если партия Ле Пен получит абсолютное большинство во втором туре выборов, это позволит нынешнему главе партии Жордану Барделле занять пост премьер-министра Франции.

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