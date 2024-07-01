Франция: протесты после победы ультраправых на внеочередных выборах

Беспорядки вспыхнули на улицах Парижа после первого тура внеочередных парламентских выборов. На них победила консервативная националистическая..
Дата загрузки: 2024-07-02
Протестующие, некоторые с палестинскими флагами, зажигали файеры, маршируя по улицам города мимо пылающих мусорных баков. Всего вышло около 8000 человек, включая левых политиков. Не обошлось без стычек с полицией. Для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ.
Подобные протесты прошли и в некоторых других городах Франции.[протестующий]:
«Больно. У меня болит сердце. У меня болит живот. Я потерял аппетит. Просто взял маркер и сразу пришёл сюда, потому что нам нужно бороться».
У партии Марин Ле Пен около 34% голосов. У левой коалиции «Новый народный фронт» – 28%. Политическая сила Макрона набрала около 20%.
Явка избирателей составила 67%. Это самый большой показатель для Франции за последние десятилетия.[Марин Ле Пен, лидер французских правых]:
«Я была поражена, когда в восемь вечера сторонники Макрона призывали голосовать за левых, а левые призывали голосовать за лагерь Макрона. Так что в каком-то смысле они доказали нашу правоту – мы единственные, кто защищает интересы людей, а они думают только о своём положении».
Президент Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание – нижнюю палату французского парламента – по итогам выборов в Европейский парламент. В них со значительным перевесом победило «Национальное объединение».
Если партия Ле Пен получит абсолютное большинство во втором туре выборов, это позволит нынешнему главе партии Жордану Барделле занять пост премьер-министра Франции.
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