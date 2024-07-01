Серия взрывов в Нигерии: не менее 18 погибших

Не менее 18 человек погибли и 30 получили ранения в результате серии атак в штате Борно..

Не менее 18 человек погибли и 30 получили ранения в результате серии атак в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Власти предполагают, что их совершили террористки-смертницы. В числе погибших дети и беременные женщины. Некоторые местные СМИ сообщают, что жертв не менее 30.

Первая атака произошла после свадебной церемонии в Гвозе. Вторая – в городской больнице, третья – во время похорон. По данным правоохранителей, всего было три нападения. Очевидцы говорят о пяти взрывах.

[Башеху Саиду, родственник погибшего]:

«Во время первого взрыва погибли трое моих друзей. Позже люди пошли на похороны одного из этих троих. На кладбище также прогремел взрыв. Глава Госагентства по чрезвычайным ситуациям, с которым я разговаривал, сказал, что потом, когда в больнице в Гвозе готовились к спасательной операции, произошёл ещё один взрыв. После этого был взрыв рядом с больницей. И ещё один в районе Хаусари. То есть было пять взрывов».

Сейчас 27 раненых находятся в больнице в Майдугури – столице штата Борно.

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Ответственность за атаки пока никто не взял.

Последние 15 лет штат Борно страдает от действий исламистов из террористической группировки «Боко Харам», запрещённой в России. Боевики похищают людей и устраивают атаки на мирных жителей. При этом часто используют женщин в качестве смертниц. Под их одеждой легче скрыть взрывное устройство.

В 2014 году исламисты захватили Гвозу, но позже военные отбили город. В том же году боевики похитили 276 школьниц в городе Чибок. Примерно 100 девочек до сих пор в плену.

В целом за 15 лет в результате насилия на северо-востоке Нигерии погибло более 40 000 человек и примерно два миллиона жителей были вынуждены покинуть дома.

Конфликт распространился в соседние Чад, Нигер и Камерун. Это побудило африканские страны сформировать региональную военную коалицию для борьбы с исламистами.

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