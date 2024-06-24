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Международный день йоги бразильцы отметили на пляже Копакабана

Международный день йоги бразильцы отметили на пляже Копакабана

Здесь воедино слились музыка, шум моря и первые лучи солнца. На рассвете на пляже Копакабана в..

Дата загрузки: 2024-06-24

Международный день йоги бразильцы отметили на пляже Копакабана

Здесь воедино слились музыка, шум моря и первые лучи солнца. На рассвете на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрались десятки поклонников йоги. Они хотят ощутить связь с природой и окунуться в мир самопознания. Мероприятие приурочили к Международному дню йоги.

[Шерридэйн Таэла, инструктор йоги]:
«Наш город Рио-де-Жанейро заслуживает этой прекрасной любви и энергии».

Участники занятий под руководством инструктора выполняют асаны, упражнения на растяжку и медитацию.

[участница занятий йогой]:
«Йога помогает нам погрузиться в состояние, которого не достичь в повседневной жизни. Нам трудно остановиться и подумать о чём-то важном, соединиться с самими собой. Отчасти из-за этого сегодня мы оказались здесь».

[участница занятий йогой]:
«Это было невероятно, необъяснимая энергия».

Мероприятие «Йога на рассвете» проводят на пляже Копакабана в 18 раз.

Международный день йоги отмечают 21 июня. Провозгласить такой праздник предложил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
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