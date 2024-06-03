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Индийский ветеринар лечит птиц, получивших тепловой удар

Индийский ветеринар лечит птиц, получивших тепловой удар

Индийский ветеринар лечит птиц, пострадавших от теплового удара в Нью-Дели. Через его руки проходят вороны, попугаи,..

Дата загрузки: 2024-06-04

Индийский ветеринар лечит птиц, получивших тепловой удар
Индийский ветеринар лечит птиц, пострадавших от теплового удара в Нью-Дели. Через его руки проходят вороны, попугаи, голуби и другие пернатые.

Это лето в Индии выдалось аномально жарким. Недавно в Нью-Дели зафиксировали почти 53 градуса по Цельсию. Это самая высокая температура за всю историю наблюдения.

Птиц, пострадавших от жары, помещают в благотворительную клинику в Нью-Дели.

[Харавтар Сингх, ветеринар]:
«Из-за повышения температуры птицы, в основном голуби, получают тепловой удар. В жару стало умирать больше пернатых, поэтому надо ставить на улице миски с водой для птиц».

Многие горожане прислушиваются к совету.

[житель Нью-Дели]:
«Мы должны сделать всё, что в наших силах, для этих несчастных птиц и животных. Они тоже живые существа и нуждаются в пище и воде, особенно летом».

Синоптики обещают, что в Северо-Западной и Центральной Индии в ближайшие дни температура понизится. Однако на востоке страны жара пока сохранится, и температура будет на 5-6 градусов выше нормы.
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