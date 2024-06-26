Мальчику с тяжёлой формой эпилепсии помогает уникальный электростимулятор

На 80% сократилось количество припадков у 13-летнего британца с тяжёлой формой эпилепсии. Это результат работы электростимулятора,..

На 80% сократилось количество припадков у 13-летнего британца с тяжёлой формой эпилепсии. Это результат работы электростимулятора, который вживили ему в череп.

Оран Ноулсон стал первым в мире пациентом, на котором протестировали устройство под названием Picostim. До этого подобные стимуляторы помещали в грудную клетку. Новое устройство находится рядом с мозгом, блокируя почти всю аномальную электрическую активность.

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[Мартин Тисдалл, детский нейрохирург]:«Он выглядит очень хорошо, поэтому мы счастливы. Здорово. Мы вживили ему устройство именно туда, где оно должно быть. Надеемся, что оно будет работать и уменьшит приступы».

Эпилепсия у Орана из Сомерсета проявилась, когда ему было три года. Помимо этого он также страдает от аутизма и синдрома дефицита внимания.

[Джастин Ноулсон, мама Орана]:«У меня был довольно умный и весёлый трёхлетний ребёнок, который через несколько месяцев после начала припадков потерял много навыков. Каждый момент его жизни затронут эпилепсией. Это всё лишило его детства. Я хочу вернуть того Орана, которого я помню, хотя бы частично».

По-научному заболевание Орана называется синдром Леннокса-Гасто. Обычно во время припадков он падает, дрожит и теряет сознание. Бывали случаи остановки дыхания, что требовало неотложной медицинской помощи.

Нейростимулятор ему установили в рамках исследования в лондонской больнице Грейт-Ормонд-Стрит в октябре 2023 года.

[Джастин Ноулсон, мама Орана]:«Мы наблюдаем значительное улучшение. Припадки уже не такие тяжёлые, и в целом, я думаю, качество его жизни значительно улучшилось, он стал счастливее. Очень оптимистично смотрим в будущее. Я думаю, что команда Грейт-Ормонд-Стрит вернула нам надежду, которой у нас не было. Теперь будущее выглядит светлее».

Ожидается, что в рамках программы подобные стимуляторы установят ещё трём детям с синдромом Леннокса-Гасто.

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