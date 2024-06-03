Найден живой организм с самым большим геномом

Здесь, в Новой Каледонии, учёные обнаружили живой организм с самым большим геномом в мире. [Илия Лейтч,..

Здесь, в Новой Каледонии, учёные обнаружили живой организм с самым большим геномом в мире. [Илия Лейтч, генетик]:«И это особенно интересно, потому что это растение».

Новое исследование показывает, что размер генома этого вида вилочных папоротников более чем в 50 раз превышает размер человеческого генома.

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[Илия Лейтч, генетик]:«Он побил все предыдущие рекорды. Так что это действительно захватывающее исследование для понимания биологии».

Учёные уже давно задаются вопросом, почему у некоторых организмов большие геномы, а у других нет.

[Илия Лейтч, генетик]:«Нам удалось показать, что размер генома может влиять на то, как, где и когда растение сможет расти, насколько успешно оно конкурирует с другими растениями, а также насколько оно устойчиво к изменению климата».

Образцы, использованные в исследовании, собрали в прошлом году на одном из островов Новой Каледонии.

Папоротник растёт преимущественно на земле или на стволах упавших деревьев.

[Илия Лейтч, генетик]:«На самом деле в каждой клетке этого папоротника 416 хромосом. Тогда как секвенирование человеческого генома включало сборку ДНК в 23 хромосомы».

Но большой геном не обязательно считается полезным.

Например, более крупные геномы требуют больше ресурсов для репликации, восстановления и транскрипции ДНК – процесса, который клетка использует для выработки белков, необходимых организму для функционирования.

[Илия Лейтч, генетик]:«Наши последние исследования на самом деле показывают, что неудивительно, что виды с более крупными геномами подвергаются большему риску исчезновения, чем другие».

А самый большой геном среди животных зарегистрировали у мраморной лёгочной рыбы Африки. Геном папоротника почти на 25% больше.

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