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Найден живой организм с самым большим геномом

Найден живой организм с самым большим геномом

Здесь, в Новой Каледонии, учёные обнаружили живой организм с самым большим геномом в мире. [Илия Лейтч,..

Дата загрузки: 2024-06-04

Найден живой организм с самым большим геномом
Здесь, в Новой Каледонии, учёные обнаружили живой организм с самым большим геномом в мире.

[Илия Лейтч, генетик]:
«И это особенно интересно, потому что это растение».

Новое исследование показывает, что размер генома этого вида вилочных папоротников более чем в 50 раз превышает размер человеческого генома.

[Илия Лейтч, генетик]:
«Он побил все предыдущие рекорды. Так что это действительно захватывающее исследование для понимания биологии».

Учёные уже давно задаются вопросом, почему у некоторых организмов большие геномы, а у других нет.

[Илия Лейтч, генетик]:
«Нам удалось показать, что размер генома может влиять на то, как, где и когда растение сможет расти, насколько успешно оно конкурирует с другими растениями, а также насколько оно устойчиво к изменению климата».

Образцы, использованные в исследовании, собрали в прошлом году на одном из островов Новой Каледонии.

Папоротник растёт преимущественно на земле или на стволах упавших деревьев.

[Илия Лейтч, генетик]:
«На самом деле в каждой клетке этого папоротника 416 хромосом. Тогда как секвенирование человеческого генома включало сборку ДНК в 23 хромосомы».

Но большой геном не обязательно считается полезным.

Например, более крупные геномы требуют больше ресурсов для репликации, восстановления и транскрипции ДНК – процесса, который клетка использует для выработки белков, необходимых организму для функционирования.

[Илия Лейтч, генетик]:
«Наши последние исследования на самом деле показывают, что неудивительно, что виды с более крупными геномами подвергаются большему риску исчезновения, чем другие».

А самый большой геном среди животных зарегистрировали у мраморной лёгочной рыбы Африки. Геном папоротника почти на 25% больше.
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