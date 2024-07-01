Соревнования по прыжкам на батуте прошли в Словении

Центр Любляны в Словении превратился в арену для зрелищного шоу. Над рекой Любляница вновь натянули батуты...

Центр Любляны в Словении превратился в арену для зрелищного шоу. Над рекой Любляница вновь натянули батуты. Два из них – размерами пять на пять и десять на десять метров. На этих батутах проходят состязания, включая соревнования по фристайлу и прыжкам в высоту.

Состязания по прыжкам в высоту проходят на батуте размером десять на десять метров. Несколько человек помогают раскачивать сетку. Это разрешено правилами.

[Матевж Погача, организатор соревнований]:

«Честно говоря, это очень страшно. Это нелегко, и к такому нужно привыкнуть, но впечатления незабываемые».

Над Любляницей также растянули батутный мост длиной 22 метра. По нему можно перейти реку. Ещё один большой батут установили для всех желающих попробовать свои способности в прыжках. Сделать это можно бесплатно.

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Мероприятие рассчитано на два дня. Любляна проводит соревнования по прыжкам на батуте в четвёртый раз. В прошлом году спортсмены участвовали в состязаниях по акробатическим прыжкам в воду.

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