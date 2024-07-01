Сквоттеры захватывают брошенные здания на окраине Лондона

В боро Кройдон на юге Лондона полно заброшенных зданий, подобных этому. [Алекс, член организации Reclaim Croydon

В боро Кройдон на юге Лондона полно заброшенных зданий, подобных этому. [Алекс, член организации Reclaim Croydon]:«Это заброшенная школа. Она закрыта уже более четырёх лет. Нам есть над чем поработать. Нам только удалось включить воду».

Подобные помещения постепенно возвращает к жизни организация сквоттеров. Она занимает заброшенные коммерческие помещения, чтобы размещать в них бездомных.

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[Алекс, член организации Reclaim Croydon]:«Тут есть чёрная плесень, поэтому придётся её довольно долго отчищать»

Алекс – член организации Reclaim Croydon, которая заявляет, что нашла решение для проблемы разрушенного рынка жилья. Она занимается сквоттингом, то есть намеренно проникает на территорию коммерческих зданий без разрешения, а затем размещает там людей.

[Алекс, член организации Reclaim Croydon]:«У нас есть беженцы. У нас есть пожилые люди».

Организация, созданная в прошлом году, проверяет, пустуют ли здания и есть ли возможность подачи электричества и воды. Её участники говорят, что уже отремонтировали около 30 пустующих зданий и предоставили жильё более 100 людям.

Один из тех, кому помогли, – бездомный по имени Лиф. Он инвалид. Денег на съём жилья не хватало.

[Лиф, бездомный]:«Я был бы мёртв. Временами казалось, что я умру. Но сообщество сквоттеров в Лондоне буквально спасло мне жизнь. Я инвалид, я бы не выжил на улице. Вот так».

В Великобритании давно наблюдается нехватка жилья. Одновременно сотни лет в стране существует культура сквоттинга. В 70-х годах прошлого века движение стало более политическим: анархисты захватывали здания в знак протеста.

С 2012 года сквоттинг в жилых зданиях объявили вне закона. Однако это не распространяется на коммерческие помещения, при условии, что сквоттеры не наносят ущерб постройкам. Выселить их могут по решению суда.

При этом с декабря 2021 года сквоттинг в коммерческих зданиях вырос почти в 3 раза.

За последние пять лет арендная плата в Англии подскочила на 22%. Многие наблюдатели говорят, что правительству стоит использовать более 700 тысяч пустующих в стране зданий, чтобы обеспечить бездомных дешёвым жильём.

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