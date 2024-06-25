Живыми и невредимыми нашли двух пропавших спелеологов в регионе Кантабрия на севере Испании. Поиски длились 40..

В Испании спасли двух пропавших спелеологов после 40-часовых поисков

Живыми и невредимыми нашли двух пропавших спелеологов в регионе Кантабрия на севере Испании. Поиски длились 40 часов.

Оба спелеолога – опытные специалисты. Они шли по трудному маршруту в системе пещер Гарма-Сьега-Сима-дель-Сомбреро, где уклоны достигают глубины в 500 метров. Переход занимает 20 часов. Когда исследователи не вернулись, началась спасательная операция.

Возможно, спелеологи потеряли источники света. Следуя правилам, они оставались на одном месте, ожидая помощи. В поисках участвовали горноспасатели Гражданской гвардии Испании.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Одновременно спелеологов разыскивали с воздуха на случай, если с ними что-то случилось уже снаружи. В этом районе не работает мобильная связь, поэтому сообщить о бедствии невозможно.

Когда спелеологов нашли, они чувствовали себя хорошо. Наверх поднимались сами. Спасатели их только сопровождали.

Короткая ссылка на эту страницу: