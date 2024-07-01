Почти треть людей мира недостаточно двигаются

Этот спортивный комплекс – любимое место тренировок тысяч жителей Джакарты – столицы Индонезии. Но, несмотря на..

Этот спортивный комплекс – любимое место тренировок тысяч жителей Джакарты – столицы Индонезии.

Но, несмотря на это, в этом регионе около 40 процентов населения недостаточно двигается. Таковы данные нового исследования, опубликованного в журнале The Lancet Global Health.

По словам местных жителей, время на спортивные занятия сложно найти из-за высокой рабочей нагрузки.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Дэниел Сукарсо, местный житель]:

«В Индонезии многим трудно высвободить время, поскольку приходится много работать. А это означает, что нет достаточно времени для занятий спортом, чтобы поддерживать своё здоровье. Все, о чём они думают, это работа, работа и ещё раз работа».

Другие говорят, что социальные сети заставляют людей привыкать к сидячему образу жизни.

Согласно исследованию, в 2022 году около миллиарда 800 миллионов взрослых жителей планеты, то есть одна треть, не соблюдали рекомендуемого уровня физической активности.

Авторы говорят, что результаты показывают тревожную тенденцию: за период с 2010 по 22-й год уровень физической активности среди взрослых снизился на 5%.

Наименее активны жители Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии, где уровень физической инертности составляет 40%. В Западно-Тихоокеанском регионе он достигает 28%, в Европе – 25-ти, а в Африке – 16%.

Женщины менее активны, чем мужчины, на 5%. При этом, как выяснили исследователи, физическая активность обычно начинает снижаться после 60 лет.

Есть и некоторые положительные выводы. Почти половина стран мира за последние десять лет добилась увеличения уровня физической активности среди взрослого населения.

Короткая ссылка на эту страницу: