Испания разгромила сборную Грузии и вышла в четвертьфинал Евро-2024. Матч завершился со счётом 4:1. Игра прошла..

Испания обыграла Грузию со счётом 4:1 и вышла в четвертьфинал

Испания разгромила сборную Грузии и вышла в четвертьфинал Евро-2024. Матч завершился со счётом 4:1. Игра прошла в Кёльне. При этом Грузия не забила ни одного мяча. На 18-й минуте испанский защитник Робен Ле Норман пытался выбить мяч после поперечной передачи и забил в собственные ворота.

Также испанец Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, который сделал голевой пас в плей-офф чемпионата Европы. Ему всего 16 лет.

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[испанский болельщик]:«Правда в том, что матч получился довольно хорошим. Можно сказать, что мы на голову выше других команд. Очень хорошо сыграно, очень хорошо на флангах. Нико Уильямс играл очень хорошо. У нас много навыков, и я думаю, в этом году, если нам повезет в матче с Германией, мы сможем стать чемпионами».

В тот же день Англия обыграла Словакию со счётом 2:1. При этом сделала это в добавленное время. Первый гол ещё на 25-й минуте забил словацкий нападающий Иван Шранц. А англичане сравняли счёт на 5-й добавленной минуте ко второму тайму. Отличился Джуд Беллингем. Затем, победный гол забил Харри Кейн.

[английский болельщик]:«В конце концов, Джуду Беллингему потребовалось немного мастерства, чтобы спасти нашу сборную. И это должно было произойти».

В четвертьфинале Испания встретится с Германией в Штутгарте 5 июля, а Англия сыграет со Швейцарией 6 июля в Дюссельдорфе.

Напомним, в ⅛ финала Евро Швейцария отправила домой Италию, а Германия — Данию. Оба матча завершились со счётом 2:0.

Финал чемпионата Евро состоится в воскресенье 14 июля.

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