Сенсация на Евро-2024: Грузия обыграла португальцев и вышла в плей-офф

На чемпионате Европы по футболу Грузия сенсационно обыграла Португалию 2:0, обеспечив себе выход в плей-офф. Это..

На чемпионате Европы по футболу Грузия сенсационно обыграла Португалию 2:0, обеспечив себе выход в плей-офф. Это стало сюрпризом, особенно для дебютантов Евро-2024.

И хотя у пиренейцев не было турнирной мотивации, поскольку их сборная уже вышла в ⅛ финала, все надеялись увидеть высокий класс. Впрочем, даже несмотря на присутствие на поле Криштиану Роналду, португальцам ни разу не удалось отправить мяч в ворота.

Зато грузины забили уже на второй минуте. Отличился Хвича Кварацхелия. На 57-й минуте Микаутадзе реализовал пенальти.

Грузинские болельщики – вне себя от радости.

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[грузинский болельщик]:«Что сказать? Нет слов. Я могу только кричать. Мы просто счастливы и наслаждаемся моментом». [португальская болельщица]:«Я очень расстроилась. Не ожидала увидеть Португалию такой. Но нужно отдать должное победителям: вперёд, Грузия, ты победила!»

А так радовались болельщики из Турции. Их сборная в параллельном матче группового этапа обыграла Чехию, отправив её команду домой.

Чешские «львы» в середине первого тайма остались в меньшинстве. В основное время игра завершилась со счётом 1:1. Однако в добавленное арбитром время нападающий Дженк Тосун забил победный мяч и вывел Турцию в плей-офф.

[турецкий болельщик]:«Конечно, мы все очень этому рады, это был тяжелый матч. Но красная карточка Чехии облегчила задачу Турции. В целом я думаю, что победа заслужена. Я немного волнуюсь об обороне, потому что Турции не хватает игроков защиты».

По результатам двух матчей в группе F Португалия вышла в плей-офф с первого места с шестью очками. Турция – со второго. У неё тоже шесть очков. Грузия обеспечила себе выход в ⅛ с третьего места. А вот Чехия выбывает из турнира.

В тот же день прошло две игры в группе Е. Словакия сыграла с Румынией 1:1, а Украина – с Бельгией 0:0. В итоге в плей-офф вышли все, кроме украинцев, хотя у всех команд в группе было по 4 очка.

Игры ⅛ финала начинаются в субботу. В первый день Швейцария встретится с Италией, а Германия с Данией.

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