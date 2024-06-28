В России выросли продажи электромобилей

В России растут продажи электромобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», с мая 2023-го по апрель 2024 года покупатели приобрели более 20 500 новых электрокаров. Это в четыре с половиной раза больше, чем годом ранее, и больше, чем за все предыдущие десять лет.

При этом россияне стали чаще покупать электрокары китайского бренда Zeekr, принадлежащего компании Geely. За последний год продано более 8000 экземпляров. При этом Zeekr официально не присутствует в России. Нет дилерских центров и сервисов обслуживания. Тем не менее электромобили можно купить в автосалонах.

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[Ирина Франк, глава автосалона Frank-Auto]:«Мы обеспечили рынок запасными частями. Другие дилеры присоединились тоже – теперь обеспечивают рынок запасными частями. Мы научились автомобили диагностировать, делать полный цикл ремонта».

Плюсом электромобилей Zeekr продавцы считают то, что они сделаны не по китайским стандартам. У них европейская эргономика и европейское расположение узлов.

[Арсен Бичакчян, продавец-консультант]:«Всё-таки автомобиль более европейский, потому что делали его именно европейцы. И штаб-квартира по разработке этого автомобиля находится непосредственно в Швеции».

В последние два года доля китайских брендов на российском рынке выросла с 10 до 50 процентов. Согласно социологическому опросу, примерно 53% россиян сейчас готовы купить китайский автомобиль. В 2017 году этоn показатель едва превышал 6%. Тем не менее остаются недоверие к качеству и другие проблемы.

[Самар, таксист]:

«Китайский я не брал бы. Точно. Потому что у них сразу (что-то) сломается». [Руслан, водитель]:

«Есть проблемы, например, с обслуживанием. Дилеров не так много, неофициальных дилеров тоже не так много. И не все ещё автосервисы умеют делать, работать с китайскими машинами».

[Диана, водитель]:«Я абсолютно не представляю себя на «китайце». Я очень негативно к этому отношусь в том плане, что мне кажется, что в первую очередь это ненадёжные машины. Они на нашем рынке ввиду обстоятельств, в которых сейчас находится наша страна. Люди просто хотят новую машину. Они не могут приобрести новые машины, потому что есть только «китайцы» новые. Из-за этого и приобретают в общем-то».

Между тем в России растёт спрос на европейские, корейские и японские автомобили с пробегом, привезённые из-за границы. В автосалонах также есть новые авто европейских брендов, которые ранее покинули российский рынок.

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