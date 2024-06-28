В России выросли продажи электромобилей

В России растут продажи электромобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», с мая 2023-го по апрель 2024..
Дата загрузки: 2024-06-28
При этом россияне стали чаще покупать электрокары китайского бренда Zeekr, принадлежащего компании Geely. За последний год продано более 8000 экземпляров. При этом Zeekr официально не присутствует в России. Нет дилерских центров и сервисов обслуживания. Тем не менее электромобили можно купить в автосалонах.[Ирина Франк, глава автосалона Frank-Auto]:
«Мы обеспечили рынок запасными частями. Другие дилеры присоединились тоже – теперь обеспечивают рынок запасными частями. Мы научились автомобили диагностировать, делать полный цикл ремонта».
Плюсом электромобилей Zeekr продавцы считают то, что они сделаны не по китайским стандартам. У них европейская эргономика и европейское расположение узлов.[Арсен Бичакчян, продавец-консультант]:
«Всё-таки автомобиль более европейский, потому что делали его именно европейцы. И штаб-квартира по разработке этого автомобиля находится непосредственно в Швеции».
В последние два года доля китайских брендов на российском рынке выросла с 10 до 50 процентов. Согласно социологическому опросу, примерно 53% россиян сейчас готовы купить китайский автомобиль. В 2017 году этоn показатель едва превышал 6%. Тем не менее остаются недоверие к качеству и другие проблемы.[Диана, водитель]:
«Я абсолютно не представляю себя на «китайце». Я очень негативно к этому отношусь в том плане, что мне кажется, что в первую очередь это ненадёжные машины. Они на нашем рынке ввиду обстоятельств, в которых сейчас находится наша страна. Люди просто хотят новую машину. Они не могут приобрести новые машины, потому что есть только «китайцы» новые. Из-за этого и приобретают в общем-то».
[Самар, таксист]:
«Китайский я не брал бы. Точно. Потому что у них сразу (что-то) сломается». [Руслан, водитель]:
«Есть проблемы, например, с обслуживанием. Дилеров не так много, неофициальных дилеров тоже не так много. И не все ещё автосервисы умеют делать, работать с китайскими машинами».
Между тем в России растёт спрос на европейские, корейские и японские автомобили с пробегом, привезённые из-за границы. В автосалонах также есть новые авто европейских брендов, которые ранее покинули российский рынок.
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