В Германии разработали микроботов, которые в будущем помогут лечить рак

Эти маленькие зелёные точки – микроботы. Они могут ориентироваться среди клеток и целенаправленно стимулировать отдельные из..

Эти маленькие зелёные точки – микроботы. Они могут ориентироваться среди клеток и целенаправленно стимулировать отдельные из них.

Исследователи из Технического университета Мюнхена говорят, что такая технология – первая в своём роде. Потенциально она может открыть двери для новых методов лечения рака и других заболеваний.

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[Берна Озкале Эдельманн, исследовательница]:«Мы используем этих микроботов для создания тканей организма в синтетических условиях. И весь смысл этого в том, чтобы в будущем восстанавливать повреждённые ткани или органы в теле пациента. Это похоже на производство автомобилей на роботизированном заводе».

Крошечные роботы сделаны из морских водорослей. Команда нашла способ производить их миллионами за считанные минуты.

Их ширина составляет примерно половину человеческого волоса.

Они такие же мягкие, как человеческие клетки, и ими можно управлять без проводов.

[Филипп Хардер, аспирант, работающий над проектом]:«Внутри роботов есть наночастицы золота. А с помощью лазера, который мы видим здесь, мы можем нагревать определённые участки робота. Затем, когда мы направим лазер в сторону робота, мы увидим, что он начинает двигаться. Затем мы можем переместить его между клетками в другие места, а потом посмотреть клетки с разных сторон».

Микроботы пока не готовы помогать больным раком. Но технологию планируют развивать. Исследователи говорят, что чем больше они узнают о клетках, тем лучшие методы лечения смогут разработать.

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