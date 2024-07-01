Экстремальные соревнования по скоростному спуску на велосипедах устроили в боливийском Ла-Пасе. Участники стартуют на высоте 4069..

Два мировых рекорда побили соревнования по скоростному спуску на велосипедах в Боливии

Экстремальные соревнования по скоростному спуску на велосипедах устроили в боливийском Ла-Пасе. Участники стартуют на высоте 4069 метров над уровнем моря. Финишируют на высоте 3440 метров. Длина дистанции – 4,5 километра.

Эта гонка побила сразу два мировых рекорда. Она стала самым длинным и самым высокогорным спуском на велосипедах.

[Родриго Альварес, велогонщик]:

«Это настоящее испытание для всех велосипедистов. Старт на высоте 4000 метров в Фаро-Мурильо и дистанция в четыре километра с трамплинами и ямами – это вызов, как и сказано в названии гонки. Это испытание для всех». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это очень сложное соревнование из-за рельефа и дистанции, потому что оно слишком длинное. Мы к этому не привыкли, но я выложился по полной. У меня были проблемы с велосипедом, но такое случается».

Гонку La Paz Downhill Challenge организуют власти Ла-Паса. Она проходит во второй раз. В этом году в ней участвовали 143 велогонщика из разных стран. До финиша добрались 133 спортсмена.

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