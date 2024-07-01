Российские учёные вскрыли тушу волка, жившего 44 000 лет назад

Тушу доисторического волка начали исследовать российские палеонтологи в Якутске. Он жил 44 000 лет назад. По..

Тушу доисторического волка начали исследовать российские палеонтологи в Якутске. Он жил 44 000 лет назад. По словам учёных, это первая находка целого и хорошо сохранившегося хищника, жившего в период позднего плейстоцена.

В Якутии часто находят доисторических животных, но в основном это травоядные. Они застревали в болотах и умирали. А позже их останки сковывала вечная мерзлота. Этого волка в 2021 году нашли в реке жители Абыйского района.

[Альберт Протопопов, учёный]:

«Это был очень активный хищник, один из крупных. Чуть меньше, чем пещерные львы, медведи, но очень активный, мобильный хищник, и к тому же он был падальщиком».

У волка оказался неповреждённым желудок. Учёные исследуют его содержимое.

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[Альберт Протопопов, учёный]:

«Вместе со съеденными им животными в его желудок попали те объекты, которые ели его жертвы. То есть мы ожидаем, что состав палеогеномов будет очень богат».

Исследователи также узнают, какой была микробиота волка и какие вирусы жили в его организме.

[Артём Недолужко, сотрудник Европейского университета в СПб]:

«Главная цель – понять, чем этот волк питался, понять, кем он был и как относится к тем древним волкам, которые населяли северо-восточную часть Евразии».

Учёные также взяли на анализ образцы разных внутренних органов и мягких тканей, а также зуб волка. По словам учёных, такие исследования позволяют глубже погрузиться в историю Земли и понять, что приводило к массовым вымираниям различных видов животных и растений. На основе этого можно спрогнозировать будущее планеты.

[Артём Недолужко, сотрудник Европейского университета в СПб]:

«Потому что, как классики говорили: «История – это учитель будущего». И соответственно те колоссальные изменения климата, которые происходили несколько десятков тысяч лет назад, могут нам сказать, что может ожидать нашу планету в ближайшее время».

Найденный хищник относится к мегафаунным волкам, которые охотились на крупную добычу. Исследователи предполагают, что, когда крупные животные стали вымирать, волки превратились сначала в падальщиков, а потом стали следовать за кочующими людьми.

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