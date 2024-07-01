Королевские платья и письмо Ринго Стара: Christie’s открывает «Классические недели»

Всемирно известный лондонский аукционный дом Christie’s представил лоты «Классической недели».

Одно из самых примечательных предметов коллекции – королевское платье подружки невесты. Его покойная леди Элизабет Лонгман надела на свадьбу своей подруги – Елизаветы II.

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[Бенедикт Винтер, представитель Christie’s]:«Это потрясающее платье. Одно из восьми платьев подружек невесты со свадьбы покойной королевы и герцога Эдинбургского в 1947 году. Его создал Норман Хартнелл».

Коллекция включает самые разные экспонаты: от антиквариата до предметов XX века. Среди них бронзовый бюст улыбающегося фавна руки Массимилиано Сольдани, а также фарфоровые вазы 1780 года. Оба лота оценивают более чем в 100 000 фунтов стерлингов каждый. Как и многие другие в перечне, они принадлежат частным коллекционерам.

«Старые мастера» – важный раздел «Классической недели».

[Клементина Синклер, представительница Christie’s]:«В первую очередь это ранний шедевр Тициана «Отдых на пути в Египет». Его оценивают в 15-25 миллионов фунтов стерлингов. Он из коллекции маркиза Бата в усадьбе Лонглит».

Эта картина поступает на торги впервые более чем за 145 лет. Она одна из последних знаменитых работ художника ранних лет, оставшаяся в частных руках. Произведение прошло через различные коллекции Европы. В последний раз его продали на аукционе Christie’s в 1878 году.

В прошлом его также дважды крали. За возвращение картины предложили награду в размере 100 тысяч фунтов. В конце концов, её нашёл арт-детектив Чарльз Хилл в самом неожиданном месте: внутри пластикового пакета на лондонской автобусной остановке.

В огромном зале аукционного дома главный экспонат – картина Джорджа Стаббса «Кобылы и жеребята». Считается, что её автор написал для бывшего премьер-министра Великобритании Огастеса Фицроя.

[Клементина Синклер, представительница Christie’s]:«Эта серия действительно закрепила за ним репутацию величайшего спортивного художника в европейском искусстве. Картину оценивают в 7-10 миллионов фунтов стерлингов».

Другие примечательные предметы включают письмо с автографом Ринго Старра о присоединении к «Битлз» и выпуске первого сингла группы. Его оценивают в 30-40 тысяч фунтов стерлингов.

На торги также выставят картины, рисунки, акварель, скульптуры, предметы, книги и рукописи в различных ценовых категориях.

Со 2 июля аукционный дом откроет свои двери для публики. На лоты можно будет посмотреть в течение недели.

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