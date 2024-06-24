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Пекинес стал «самой страшненькой собакой в мире»

Пекинес стал «самой страшненькой собакой в мире»

Это самая страшненькая собака в мире. Пекинес по кличке Уайлд Тханг участвовал в пяти предыдущих соревнованиях,..

Дата загрузки: 2024-06-24

Пекинес стал «самой страшненькой собакой в мире»
Это самая страшненькая собака в мире. Пекинес по кличке Уайлд Тханг участвовал в пяти предыдущих соревнованиях, но победил только теперь. Состязания прошли в Калифорнии.

Владелиц собаки получила приз в размере 5000 долларов. После конкурса она вместе с питомцем полетит в Нью-Йорк. Там собака выступит на популярном телешоу.

Второе место занял мопс по кличке Роум. Он передвигается с помощью инвалидной коляски.

[Мишель Грейди, владелица собаки]:
«Мы очень рады. Занять второе место среди всех участников – большая честь. Это почётно. Мы живём поблизости. Я просто в восторге от этого конкурса».

На третьем месте – дворняга Дейзи Мэй. Она впервые участвует в конкурсе.

[Элизабет Уайтхаус, владелица собаки]:
«Я ошеломлена. Это была идея дочери. Я и не думала, что у собаки есть шанс. Считала, что она будет самой красивой уродливой собакой. Но, как оказалось, другие люди не видят в ней той красоты, которую вижу я».

Конкурс на самую уродливую собаку в мире проводят ежегодно. Цель мероприятия – позволить людям узнать о том, как важно помогать животным и брать питомцев из приютов.
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