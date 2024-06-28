Влиятельной женщине-викингу посвятили выставку в Дании

Таинственный мир провидицы вёльвы предлагают посетить в Национальном музее Дании. В Копенгагене открылась выставка, посвящённая могущественной женщине, которая заставляла трепетать самых сильных викингов.

В период с 793 по 1066 год скандинавы, известные как викинги, совершали масштабные набеги, завоёвывали земли и вели торговлю по всей Европе.

Для многих викинг – это бородатый мужчина в шлеме с рогами. Но невероятным влиянием в том обществе обладали именно вёльвы. Само это слово означает «носитель посоха». Историки считают, что они были своего рода шаманками-предсказательницами.

Многочисленные упоминания о волшебницах-викингах встречаются в старинных поэмах и сагах. Вероятно, они имели высокий статус в обществе. Они предсказывали будущее целым поселениям, а также членам королевской семьи.

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[Метте Боритц, автор выставки]:«У вёльвы была очень особенная роль, и люди её очень боялись. Даже стражи и сильные викинги боялись вёльвы. Они боялись того, кто может говорить с духами, кто может заглянуть в будущее и, возможно, что-то изменить в этом будущем. Итак, в те дни она обладала огромной силой».

Куратор выставки говорит, что история вёльвы уходит в глубь веков.

[Питер Пентц, куратор выставки]:«Даже римляне говорили, что у германских племен с севера, когда их армии пришли в Средиземноморье, была женщина, старуха, которая могла предвидеть исход битвы. Кроме того, когда брали пленных, именно она перерезала пленникам горло».

Археологи говорят, что среди руин кольцевой крепости в Дании нашли могилу вёльвы. Её похоронили примерно в 980 году. В гробнице обнаружили коллекцию ритуальных предметов, в том числе несколько металлических посохов, бронзовую чашу, кости птиц и млекопитающих, а также кожаный мешок с галлюциногенной травой.

Одну из частей могилы открыть не удалось. Позже рентгеновское излучение показало, что там находится рот вёльвы.

[Питер Пентц, куратор выставки]:«Это очень интересная находка, потому что рот вёльвы упоминается в нескольких сагах как нечто особенное. Именно из него исходили заклинания и песни. Это был источник магии».

По мере того как знаменитый король викингов Харальд I Синезубый распространял христианство по всему своему королевству, вёльвы постепенно утрачивали своё влияние. А в средние века ввели законы, запрещающие языческие ритуалы.

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