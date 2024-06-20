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К Мексике приближается тропический шторм «Альберто»

К Мексике приближается тропический шторм «Альберто»

В Тихом океане набирает силу тропический шторм «Альберто». На северо-восток Мексики уже обрушились сильные дожди. Шторм..

Дата загрузки: 2024-06-21

К Мексике приближается тропический шторм «Альберто»

В Тихом океане набирает силу тропический шторм «Альберто». На северо-восток Мексики уже обрушились сильные дожди.

Шторм находится примерно в 200 километрах к востоку от мексиканского порта Тампико. Максимальная скорость ветра составляет 80 километров в час.

Экстренные службы, военные и местные жители готовятся к удару стихии. В том числе заколачивают окна.

[Марко Антонио Родригес, житель Тампико]:

«Позавчера я запасся продуктами, водой и основными вещами. Защитил окна и стёкла в своей квартире – так же, как здесь. У меня есть электрогенератор и аккумуляторные батареи на случай отключения электричества или чего-то похуже».

«Альберто» – первый шторм с именем в этом сезоне ураганов в Атлантике. При этом сила его ветра до урагана пока не дотягивает.

Впрочем, уже известно об одном погибшем. В пригороде Монтерея потоком разлившейся реки унесло 15-летнего подростка. Он утонул.
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