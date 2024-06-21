Новый тест сможет предсказывать болезнь Паркинсона до появления симптомов

[Эмма Лоутон, жительница Великобритании]:«Мне было 29 лет, когда мне поставили диагноз. Я была очень молода для болезни Паркинсона».

Эмма Лоутон живёт с неутешительным диагнозом. Она ежедневно принимает лекарства, чтобы справиться с симптомами. Но тремор и спазмы всё равно влияют на повседневную жизнь.

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[Эмма Лоутон, жительница Великобритании]:«Я просыпаюсь утром и говорю себе: сегодня чем-нибудь займёмся, побегаем, сделаем поделки и поработаем, примем душ или оденемся, а у моего тела есть другие планы. Моё тело просто сходит с ума, и начинаются спазмы».

Теперь же в Великобритании разработали новый анализ крови. Он с помощью искусственного интеллекта может предсказать болезнь ещё за семь лет до появления первых симптомов.

Тест разработали исследователи из Университетского колледжа Лондона и Университетского медицинского центра Геттингена. Они использовали искусственный интеллект и определили, что при болезни Паркинсона в теле меняется концентрация восьми белков.

К настоящему времени они смогли выявить болезнь у 16 пациентов до того, как у тех появились симптомы.

Теперь есть надежда, что врачи потенциально смогут опробовать новые экспериментальные методы лечения, чтобы попытаться остановить начало заболевания.

[Эмма Лоутон, жительница Великобритании]:«Жить с болезнью Паркинсона действительно тяжело, и я уверена, что это огромная нагрузка и для Национальной службы здравоохранения. Но было бы невероятно узнать, что потенциально болезнь можно предотвратить».

Болезнь Паркинсона – дегенеративное заболевание, вызванное гибелью нервных клеток. Его симптомы включают проблемы с равновесием, стоянием и ходьбой, внезапную ригидность, снижение когнитивных функций вследствие деменции, а также тремор.

Также происходят перепады настроения, возможны депрессия и ухудшение психического здоровья.

Современная медицина не может излечить это заболевание. Теперь же, благодаря раннему диагностированию, возможно, его смогут предотвращать.

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