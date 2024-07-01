В Греции недалеко от Афин пытаются справиться с двумя лесными пожарами. Борьбу с огнём осложняет сильный..

Под Афинами борются с лесными пожарами

В Греции недалеко от Афин пытаются справиться с двумя лесными пожарами. Борьбу с огнём осложняет сильный ветер.

Горит малонаселенный район близ города Кератея примерно в 35 километрах к югу от столицы. Пламя охватило сосновый лес и оливковые плантации. Местным жителям сказали эвакуироваться.

В борьбе с огнём задействованы десятки пожарных и 23 самолёта.

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Ещё один пожар полыхает в общине Стамата к северу от Афин. Он также выжег пышный сосновый лес. Город частично охвачен дымом, но угрозы жилым домам пока нет.

В целом из-за жаркой и ветреной погоды во многих регионах Греции за выходные вспыхнули десятки природных пожаров. Людям советуют держаться подальше от лесов.

Пожарным уже удалось взять под контроль один пожар в гористой местности недалеко от столицы, второй – на острове в Эгейском море.

Лесные пожары этой средиземноморской стране – явление обычное, но в последние годы они стали более разрушительными, поскольку лето стало жарче, суше и ветренее.

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