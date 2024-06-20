Астрономы увидели пробуждение чёрной дыры в глубинах Вселенной

На протяжении десятилетий галактика с названием SDSS1335+0728 была ни чем не примечательна. Но в конце 2019..

На протяжении десятилетий галактика с названием SDSS1335+0728 была ни чем не примечательна.

Но в конце 2019 года ситуация изменилась, когда она начала сиять ярче, чем когда-либо прежде.

Астрономы начали отслеживать, как менялась яркость галактики.

Они обнаружили, что она стал вдвое ярче в среднем инфракрасном диапазоне, в четыре раза – в ультрафиолетовом и как минимум в десять раз ярче в рентгеновском диапазоне.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Но что же привело к такому изменению?

Астрономы считают, что наиболее вероятное объяснение – пробуждение массивной чёрной дыры в центре галактики.

[Паула Санчес Саес, руководитель Европейской южной обсерватории]:«В этом случае мы можем наблюдать всю эволюцию. То есть можем узнать о физических механизмах активации чёрных дыр. Раньше такого никогда не было».

Директор Европейской южной обсерватории и автор исследования говорит, что чёрные дыры могут внезапно активироваться, когда у них есть источник питающего их газа.

[Паула Санчес Саес, руководитель Европейской южной обсерватории]:«Обычно, когда видишь чёрную дыру без какого-либо газа вокруг неё, то по сути ничего не видишь, это просто чёрная дыра. Чёрные дыры не излучают никакого света. Поэтому их и называют чёрными дырами. Если дыра окружена газом, тогда можно сказать, что она активна, активно поглощает материал. Когда газ падает в чёрную дыру, он испускает много света».

Впрочем, есть и другие объяснения подобному сиянию. Астрономы говорят, что это также может быть событие приливного разрушения, когда звезда приближается достаточно близко к сверхмассивной чёрной дыре и разрывается на части её приливными силами. Если это именно это явление, то его признают самым продолжительным и слабым из тех, которые уже удалось наблюдать.

Короткая ссылка на эту страницу: