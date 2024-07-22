Бразильский стартап показал свой первый полномасштабный прототип аэротакси

Первый полномасштабный прототип аэротакси представил публике бразильский стартап Eve Air Mobility. Демонстрация проходит в Гавиан-Пейшоту в штате Сан-Паулу. Разработчики планируют вывести воздушное такси в эксплуатацию в 2026 году. Но им ещё предстоит испытать прототип в полёте. [Йохан Бордэ, директор компании Eve Air Mobility]:«Это первая веха, которая позволит продолжить учиться и видеть проблемы. Это не так уж банально. Мы находимся на переднем крае технологий в области авиастроения. Это такси на 100% электрическое».

Аэротакси представляет собой гибрид мультикоптера с самолётом. С помощью винтов оно вертикально взлетает и садится, а для горизонтального полёта использует крылья. Разработчики говорят, что такая конструкция обеспечивает больше безопасности. При этом никакие элементы не надо складывать – и винты, и крылья всегда в одном положении.

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Воздушное такси сможет подниматься на высоту до 1000 метров. Запас хода – 100 километров. Между рейсами можно поменять аккумуляторы. На это уйдёт минут пять.

Салон рассчитан на четырёх пассажиров и пилота. С собой можно брать ручную кладь так же, как в самолёт. В будущем появятся беспилотные такси. В них смогут помещаться шесть пассажиров.

Испытания прототипа начнутся в конце этого или начале следующего года. После их завершения стартап выпустит предсерийную версию. Потом ещё надо будет успешно пройти сертификацию. И только после этого аэротакси встанет на конвейер. У стартапа уже есть 3000 предварительных заказов.

Eve Air Mobility – дочерняя компания бразильского авиастроительного конгломерата «Эмбраэр». Её основали в октябре 2022 года. Инвестируют в разработки такие компании, как United Airlines, SkyWest, Republic Airlines и Rolls-Royce.

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