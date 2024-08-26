Роботов, пугающе похожих на людей, представили на выставке в Пекине

Роботов-гуманоидов с реалистичной человеческой внешностью представили на Всемирной конференции робототехники в Пекине. Вот этот, например, создан..

Роботов-гуманоидов с реалистичной человеческой внешностью представили на Всемирной конференции робототехники в Пекине. Вот этот, например, создан по образу китайского поэта Су Ши. Есть здесь и андроид, прототипом которого стал китайский подросток.

Кстати, такие роботы могут вызвать у людей эффект «зловещей долины». Он возникает, когда у очень похожего на человека андроида проявляются мелкие несоответствия реальности.

Разработчики также привезли на выставку робота-прислугу. Он может управлять «умными» бытовыми приборами, а также общаться с людьми.

Характерное отличие новых моделей в том, что они оснащены искусственным интеллектом. Предыдущие были просто запрограммированы на определённые действия в разных ситуациях.

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[Ли Боян, директор компании EX Robots]:«Независимо от того, говорит ли что-то робот или совершает какие-то ответные действия, всё это сгенерировано. Поэтому он лучше подходит для сложных сценариев, таких как обслуживание семьи, где ситуация постоянно меняется. В этом отличие от промышленных роботов».

А этот андроид умеет играть на музыкальных инструментах, пишет иероглифы и повторяет движения из боевых искусств. Его тоже вооружили искусственным интеллектом.

[Лай Цзе, директор компании Astribot]:«Раньше использовали только программирование для того, чтобы научить роботов двигаться. Но мы собрали данные о движениях людей и используем метод, основанный на обучении. У этого несколько преимуществ. Во-первых, движения робота очень похожи на человеческие. Во-вторых, он может изучать организованные и логичные способы работы, похожие на человеческие».

Разработчики считают, что уже через три года андроиды с ИИ станут доступны в большом количестве, и люди смогут позволить себе их покупать. Некоторые гости выставки уже мечтают о мире, где люди и роботы живут в гармонии.

[гость выставки]:«Нам в жизни не хватает общения и непосредственной заботы. Роботы прекрасно заполнят этот пробел».

Впрочем, многие эксперты давно увидели большую угрозу в искусственном интеллекте. Его могут использовать мошенники. С его помощью можно создавать опасные вещества. ИИ также может начать действовать в своих интересах, и тогда люди утратят возможность им управлять. Кроме того, человечество может интеллектуально деградировать, если будет постоянно использовать ИИ для решения различных задач.

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