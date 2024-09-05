Aston Martin представил свой самый быстрый серийный автомобиль

Новый Aston Martin Vanquish дебютирует в Венеции. Это самый быстрый и самый мощный серийный автомобиль британского..

Новый Aston Martin Vanquish дебютирует в Венеции. Это самый быстрый и самый мощный серийный автомобиль британского бренда и его флагман. Двухместный гиперкар оснащён бензиновым силовым агрегатом. Не будет ни гибридов, ни электрических версий. Название модели означает «побеждать».

[Марко Маттиаччи, сотрудник компании Aston Martin]:

«Это самый знаковый автомобиль в нашей линейке. Это совершенно новый флагман с 12-цилиндровым двигателем мощностью 830 лошадиных сил, двухместный и с изумительным, фантастическим дизайном».

Объём битурбомотора – 5,2 литра. Спорткар разгоняется до сотни за 3,3 секунды. Максимальная скорость – 345 километров в час. Компания будет выпускать менее тысячи экземпляров в год.

[Тим Поллард, сотрудник журнала Car magazine]:

«Это очень быстрый автомобиль. На сегодняшний день это вершина инженерной мысли Aston Martin».

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По мнению экспертов, для поклонников мощных гиперкаров с бензиновым мотором Vanquish станет желанной покупкой. К тому же у британцев модель с таким названием ассоциируется с Джеймсом Бондом. Vanquish первого поколения был автомобилем агента 007 в фильме «Умри, но не сейчас».

[Тим Поллард, сотрудник журнала Car magazine]:

«У этого автомобиля абсолютно бензиновый двигатель с 12-ю цилиндрами. Это своего рода празднование мощи бензиновых агрегатов. Как долго компания сможет делать такие? Я не знаю. Но пока это происходит, и люди будут этого требовать. Это настоящий старый добрый Aston Martin».

При стартовой цене в 350 000 фунтов стерлингов суперкар обещает стать редким явлением на дороге. Выпускать его начнут уже к концу года.

Между тем Aston Martin сотрудничает с калифорнийским стартапом Lucid Motors. Они вместе разрабатывают линейку электромобилей, которые появятся в продаже в ближайшие несколько лет.

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