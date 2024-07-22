В Китае рухнул автомобильный мост, есть жертвы

В Китае из-за внезапного наводнения обрушился автомобильный мост. Сообщается, по меньшей мере, о двенадцати погибших. Еще..

В Китае из-за внезапного наводнения обрушился автомобильный мост. Сообщается, по меньшей мере, о двенадцати погибших. Еще 31 человек числится пропавшим без вести.

Инцидент произошёл в северо-западной провинции Шэньси в городском округе Шанло. Ему предшествовали десять часов беспрерывного ливня.

Участок моста длиной около 40 метров на трассе Данфэн – Ниншань рухнул в реку Цзиньцянь вместе с находившимися на нём автомобилями. Это случилось около девяти часов вечера.

Как предполагают, в целом на этом участке было 25 транспортных средств: 17 легковых машин и восемь грузовиков. При этом два автомобиля нашли позже за 4 километра от места происшествия – их унесло течением. Людей в них не обнаружили.

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Пока известно об одном выжившем. Мужчина смог выбраться из упавшего в воду автомобиля и ухватиться за камень. Потом его спасли местные жители.

Ливневые наводнения на северо-западе и юго-западе Китая вызвали проливные дожди. По данным государственных СМИ КНР, в них уже погибло не менее 20 человек, в том числе в провинции Сычуань. Однако реальное число жертв может быть больше. В Сычуани под водой оказалась деревня с десятками домов.

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