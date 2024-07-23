Выставку в Лондоне посвятили увлечениям британцев

Выставка в честь увлечений Лондон, Великобритания Четыре тысячи игрушек My Litte Pony и ещё десять тысяч..

Выставка в честь увлеченийЛондон, Великобритания

Четыре тысячи игрушек My Litte Pony и ещё десять тысяч предметов из коллекций разных людей представляют на выставке в Лондоне. Она посвящена увлечениям британцев. Экспонаты для необычной экспозиции одолжили сотни людей разных национальностей и возрастов.

Выставку организовал британский художник Хетейн Патель.

[Хетейн Патель, куратор выставки]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Больше всего меня удивило, как много разных увлечений оказалось представлено в одном месте. Возможно, вы бы составили список из нескольких хобби, но не подумали бы о сотнях».

В числе экспонатов – миниатюрные керамические изделия, коллекция камней, глиняные скульптуры, лоскутные одеяла ручной работы, вышивка, пишущие машинки и даже полиэтиленовые пакеты.

Сам организатор представил костюм Человека-паука, скульптуру Трансформера, сделанную из старой машины, и автомобиль Ford с кузовом, покрытым ковром. Такой лежал в гостиной бабушки Хетейна.

В выставке участвуют даже живые экспонаты. Джейд Парсонс из Дербишира увлекается косплеем. Она здесь в костюме собственной работы.

[Джейд Парсонс, участница выставки]:

«Думаю, у каждого должно быть хобби. Это расширяет круг общения. Я чувствую, что люди всё больше отстраняются друг от друга и меньше общаются. Надеюсь, выставка поможет объединиться людям с общими интересами». [Хетейн Патель, куратор выставки]:

«Люди почти всегда недооценивают свой труд. Они говорят: «Вы можете выставить мои работы, если считаете их достаточно хорошими». И это немного ранит сердце. Знаете, иногда мы не осознаём собственной значимости».

Выставка продлится до 20 октября.

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