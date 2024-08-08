Это кость крошечного древнего человека. Учёные обнаружили её на индонезийском острове. Анализ подтвердил, что он был..

700 тысяч лет назад индонезийский остров Флорес населяли люди ростом 90 см

Это кость крошечного древнего человека. Учёные обнаружили её на индонезийском острове. Анализ подтвердил, что он был ростом всего 90 сантиметров.

Останки нашли на острове Флорес, в 70 километрах от предыдущего открытия. Двадцать лет назад археологи, работавшие в местной пещере, обнаружили окаменелости древнего вида людей ростом около метра. Их прозвали «хоббитами».

Но новые останки говорят о том, что этот человек был даже ниже.

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[Юсуке Кайфу, профессор Токийского университета]:

«Он был очень маленьким, ростом с ребёнка. Мы знаем, что эти люди были маленькими и имели маленькие зубы и челюсти. Результаты – удивительные. Они показывают, что это был взрослый человек. Я испытал смешанные чувства счастья и волнения от такого чёткого результата».

Как показало датирование, первые окаменелости человека-«хоббита» были возрастом 60 000 лет. А новые окаменелости происходят из отложений возрастом 700 000 лет. Вероятно, это были предки «хоббитов».

Свои выводы специалисты сделали, изучив большое количество найденных зубов, а также фрагмент кости плеча, который может быть самым маленьким из когда-либо зарегистрированных.

К слову, на острове также находили останки и древних людей обычного роста.

Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

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