700 тысяч лет назад индонезийский остров Флорес населяли люди ростом 90 см

Это кость крошечного древнего человека. Учёные обнаружили её на индонезийском острове. Анализ подтвердил, что он был..
Дата загрузки: 2024-08-08
Останки нашли на острове Флорес, в 70 километрах от предыдущего открытия. Двадцать лет назад археологи, работавшие в местной пещере, обнаружили окаменелости древнего вида людей ростом около метра. Их прозвали «хоббитами».
Но новые останки говорят о том, что этот человек был даже ниже.[Юсуке Кайфу, профессор Токийского университета]:
«Он был очень маленьким, ростом с ребёнка. Мы знаем, что эти люди были маленькими и имели маленькие зубы и челюсти. Результаты – удивительные. Они показывают, что это был взрослый человек. Я испытал смешанные чувства счастья и волнения от такого чёткого результата».
Как показало датирование, первые окаменелости человека-«хоббита» были возрастом 60 000 лет. А новые окаменелости происходят из отложений возрастом 700 000 лет. Вероятно, это были предки «хоббитов».
Свои выводы специалисты сделали, изучив большое количество найденных зубов, а также фрагмент кости плеча, который может быть самым маленьким из когда-либо зарегистрированных.
К слову, на острове также находили останки и древних людей обычного роста.
Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.
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