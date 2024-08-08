Немецкий коллекционер автографов собирает подписи у Олимпийской деревни

Немецкий коллекционер автографов Мартин Шульц продолжает охоту за подписями спортсменов у Олимпийской деревни в Париже. Рассказывает,..

Немецкий коллекционер автографов Мартин Шульц продолжает охоту за подписями спортсменов у Олимпийской деревни в Париже.

Рассказывает, что увлёкся этим ещё 41 год назад в Гамбурге, когда в 1983 году собрал подписи гамбургской футбольной команды.

50-летний Мартин – тренер по триатлону в старшей школе. По его подсчётам, он собрал уже 80 000 автографов и предметов, связанных со спортом.

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[Мартин Шульц, коллекционер автографов]:

«Всё началось с первых карточек с автографами от спортсменов футбольного клуба «Гамбург», когда они выиграли Кубок Европы. Сегодня это музей площадью 180 квадратных метров, частный спортивный музей в моём доме, где я собираю не только автографы, но и медали, одежду спортсменов, талисманы, олимпийские факелы и прочее».

Мартин говорит, что к нему домой регулярно приходят разные спортсмены, чтобы посмотреть на его коллекцию.

[Мартин Шульц, коллекционер автографов]:«Я собираю подписи олимпийских спортсменов, олимпийских медалистов, а также медалистов чемпионатов мира и Европы. Я собираю их на бумаге, в частности на конвертах с почтовыми штампами».

Его страсть помогла ему открыть музей в Люнебурге – небольшом городе примерно в 50 километрах к югу от Гамбурга, где выставлены все его ценные вещи.

[Мартин Шульц, коллекционер автографов]:«Я надеюсь, что смогу продолжать заниматься этим очень долго. Коллекционирование стало моей страстью. Надеюсь, смогу заниматься этим ещё много лет. Я знаю некоторых немецких коллекционеров, которым уже за 80, и они всё ещё этим занимаются. Некоторые из них тоже здесь».

Коллекционер отмечает, что не пытается добраться до самых звёздных спортсменов, а выбирает тех, кто не так популярен. Возможно, в этом и есть его секрет успеха.

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