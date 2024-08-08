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Учёные: смартфоны вызывают у подростков депрессию, тревожность и бессонницу

Учёные: смартфоны вызывают у подростков депрессию, тревожность и бессонницу

Современное общество, определённо, зависимо от смартфонов. Эти фактом уже никого не удивишь. Но новые исследования указывают..

Дата загрузки: 2024-08-08

Учёные: смартфоны вызывают у подростков депрессию, тревожность и бессонницу
Современное общество, определённо, зависимо от смартфонов. Эти фактом уже никого не удивишь. Но новые исследования указывают на риски для психического здоровья подростков.

Как выяснили учёные из Королевского колледжа в Великобритании, чрезмерное сидение со смартфонами или зависимость от них могут вызывать тревожность, депрессию и бессонницу.

В целом провели два исследования. В одном опросили 657 подростков в возрасте от 16 до 18 лет, а в другом в течение четырёх недель обследовали 69 детей в возрасте от 13 до 16 лет.

[Никола Калк, соавтор исследования]:

«Потеря контроля над пользованием, главенство смартфона в их жизни, то есть они проводят время в своём смартфоне вместо других занятий или сна, и продолжают делать это, несмотря на осознание вреда».

По словам авторов исследования, наблюдается связь между уровнем зависимости и серьёзностью проблем с психическим здоровьем.

[Никола Калк, соавтор исследования]:
«Те, у кого наблюдалась зависимость от смартфона, в два раза чаще страдали от тревожности и в три раза чаще – от депрессии».

При этом существует разница между зависимостью и просто временем, проведённым со смартфоном. В первом случае чаще развивается депрессия, а во втором – бессонница.

Авторы исследования отмечают, что их открытия могут привести к тому, что смартфоны как таковые могут признать опасными для подростков.

Эксперты советуют родителям чаще обсуждать с детьми этот вопрос, а также вырабатывать здоровые привычки пользования телефонами.
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