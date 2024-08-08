Учёные: смартфоны вызывают у подростков депрессию, тревожность и бессонницу

Современное общество, определённо, зависимо от смартфонов. Эти фактом уже никого не удивишь. Но новые исследования указывают..

Современное общество, определённо, зависимо от смартфонов. Эти фактом уже никого не удивишь. Но новые исследования указывают на риски для психического здоровья подростков.

Как выяснили учёные из Королевского колледжа в Великобритании, чрезмерное сидение со смартфонами или зависимость от них могут вызывать тревожность, депрессию и бессонницу.

В целом провели два исследования. В одном опросили 657 подростков в возрасте от 16 до 18 лет, а в другом в течение четырёх недель обследовали 69 детей в возрасте от 13 до 16 лет.

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[Никола Калк, соавтор исследования]:

«Потеря контроля над пользованием, главенство смартфона в их жизни, то есть они проводят время в своём смартфоне вместо других занятий или сна, и продолжают делать это, несмотря на осознание вреда».

По словам авторов исследования, наблюдается связь между уровнем зависимости и серьёзностью проблем с психическим здоровьем.

[Никола Калк, соавтор исследования]:«Те, у кого наблюдалась зависимость от смартфона, в два раза чаще страдали от тревожности и в три раза чаще – от депрессии».

При этом существует разница между зависимостью и просто временем, проведённым со смартфоном. В первом случае чаще развивается депрессия, а во втором – бессонница.

Авторы исследования отмечают, что их открытия могут привести к тому, что смартфоны как таковые могут признать опасными для подростков.

Эксперты советуют родителям чаще обсуждать с детьми этот вопрос, а также вырабатывать здоровые привычки пользования телефонами.

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