Учёные: смартфоны вызывают у подростков депрессию, тревожность и бессонницу

Современное общество, определённо, зависимо от смартфонов. Эти фактом уже никого не удивишь. Но новые исследования указывают..
Дата загрузки: 2024-08-08
Как выяснили учёные из Королевского колледжа в Великобритании, чрезмерное сидение со смартфонами или зависимость от них могут вызывать тревожность, депрессию и бессонницу.
В целом провели два исследования. В одном опросили 657 подростков в возрасте от 16 до 18 лет, а в другом в течение четырёх недель обследовали 69 детей в возрасте от 13 до 16 лет.[Никола Калк, соавтор исследования]:
«Потеря контроля над пользованием, главенство смартфона в их жизни, то есть они проводят время в своём смартфоне вместо других занятий или сна, и продолжают делать это, несмотря на осознание вреда».
По словам авторов исследования, наблюдается связь между уровнем зависимости и серьёзностью проблем с психическим здоровьем.[Никола Калк, соавтор исследования]:
«Те, у кого наблюдалась зависимость от смартфона, в два раза чаще страдали от тревожности и в три раза чаще – от депрессии».
При этом существует разница между зависимостью и просто временем, проведённым со смартфоном. В первом случае чаще развивается депрессия, а во втором – бессонница.
Авторы исследования отмечают, что их открытия могут привести к тому, что смартфоны как таковые могут признать опасными для подростков.
Эксперты советуют родителям чаще обсуждать с детьми этот вопрос, а также вырабатывать здоровые привычки пользования телефонами.
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