Как именно жуки раскрывают и закрывают свои крылья и что для этого используют? На эти вопросы..

В Швейцарии изучили полёт жука и воссоздали его с помощью робота

Как именно жуки раскрывают и закрывают свои крылья и что для этого используют?

На эти вопросы попытались ответить швейцарские исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны. Для этого они создали жука-робота.

Но сначала изучили жука настоящего. Используя высокоскоростные камеры, исследователи наблюдали, как задние крылья жуков-носорогов пассивно раскрываются, когда насекомые начинают лететь. Как только полёт заканчивался, задние крылья, казалось, автоматически складывались.

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[Хоан-Ву Фан, соавтор исследования]:

«Считается, что насекомые используют грудные мышцы для раскрытия своих крыльев для полёта и для их убирания после полёта. Мы обнаружили, что жуки-носороги могут пассивно раскрывать свои задние крылья, используя силу взмаха, а также использовать передние крылья, чтобы прижать задние к телу без задействования грудных мышц».

Чтобы подтвердить свои наблюдения, учёные построили небольших роботов-жуков.

[Хоан-Ву Фан, соавтор исследования]:«Мы воссоздали механизм в этих роботах, и это позволило им пассивно раскрывать крылья и поддерживать стабильный зависший полёт. Затем они убирали крылья при приземлении».

Роботы показали, что простое машущее движение позволяет без усилий поднимать роботизированные крылья. Именно это они наблюдали у жуков.

Как и насекомые, роботы также могли раскрывать крылья для взлёта, выполнять устойчивое зависание и быстро убирать крылья при приземлении.

Учёные говорят, что их выводы помогут понять способы полёта насекомых, а также разработать летательные аппараты, работающие по такому же принципу.

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