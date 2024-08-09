В четверг в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр залегал у префектуры Миядзаки на западном..

Землетрясение в Японии: власти предупреждают, что может произойти ещё одно

В четверг в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр залегал у префектуры Миядзаки на западном острове Кюсю.

Власти выпустили предупреждение о цунами, однако вскоре его отозвали. О каких-либо разрушениях или серьёзных повреждениях инфраструктуры также не сообщается.

При этом специалисты и власти предупреждают, что в скором времени в Японии может произойти ещё одно мощное землетрясение.

[Ёсимаса Хаяси, главный секретарь Кабмина Японии]:

«Изучив землетрясение, метеорологи теперь видят относительно высокую вероятность ещё одного сильного землетрясения в Нанкайском желобе, недалеко от западного побережья Тихого океана в Японии. Они выпустили предупреждение». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Есть относительно более высокая вероятность ещё одного сильного землетрясения по сравнению с обычным временем, но мы не утверждаем, что в определённый период времени обязательно произойдёт сильное землетрясение».

Главный секретарь Кабинета министров Японии призвал людей сохранять бдительность.

[Ёсимаса Хаяси, главный секретарь Кабмина Японии]:«Те, кто проживает в районах, которые обычно сильно трясёт, следите за распоряжениями об эвакуации от местных властей, за информацией по телевидению, радио и в Интернете, и принимайте соответствующие меры».

Япония – среди самых сейсмоопасных стран в мире. Одно из самых разрушительных землетрясений произошло здесь в 2011 году. Оно было магнитудой 9 и вызвало смертоносное цунами. Бедствие повлекло за собой гибель более 15 тысяч человек и атомную катастрофу в Фукусиме.

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