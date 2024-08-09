Весёлые щенки дарят душевное спокойствие на занятиях по йоге

Йога с щенками – такие занятия предлагают жителям Лос-Анджелеса. В одном из спортзалов можно порастягиваться в..

Йога с щенками – такие занятия предлагают жителям Лос-Анджелеса. В одном из спортзалов можно порастягиваться в обществе девяти милых питомцев. Многие из них ищут постоянную семью.

Пока практикующие отрабатывают асаны, щенки активно их поддерживают, запрыгивая им на спины или бегая вокруг.

Владельцы Laughing Frog Yoga Studio говорят, что их спортзал одним из первых начал предлагать йогу с щенками ещё в 2019 году.

Дрессировщица собак и владелица щенков Джули Мондин говорит, что занятия приносят много пользы для психического здоровья практикующих, даря им счастье, радость и помогая социализироваться.

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[Джули Молдин, дрессировщица собак]:

«Щенки приносят радость и своего рода успокоение для сознания. Благодаря им вырабатываются окситоцин и дофамин. Они отлично подходят для всех людей. Йога со щенками – это весело и полезно».

Большинство щенков заведение берёт из приюта. Их можно забрать домой. За всё время в ходе занятий уже пристроили 58 питомцев.

Laughing Frog Yoga также предлагает йогу с козами и котятами. Но многие уверены, что ничто не сравнится с радостью, которую приносят щенки.

[Джули Молдин, дрессировщица собак]:

«Я думаю, что йога со щенками лучше. Она на самом деле более близка нам, потому что когда кто-то играет со щенком, то люди рядом начинают улыбаться. Козы не такие. Да, они милые, но давайте будем реалистами: щенки круче всех».

Инструктор по йоге со щенками Кайя Плака отвечает за всю стаю. По её опыту, признаки эмоциональной усталости часто остаются незамеченными для многих людей, поэтому она любит, чтобы занятия всегда проходили в весёлой атмосфере.

[Кайя Плака, инструктор]:

«Ради нашего психического здоровья нам просто нужно выйти за рамки нашей обычной повседневной взрослой жизни и испытать немного детского чуда. Не обязательно всегда быть серьёзным».

Всех новых щенков обучают навыкам социализации и воспитывают на пути к потенциальному усыновлению.

Для многих любителей йоги, таких как Обри Акерман, релаксация и асаны отходят на второй план, когда щенки присоединяются к веселью в середине растяжки.

[Обри Акерман, практикующая йогу]:

«Я думаю, что невозможно уйти с такого занятия грустным или нервным, так что это здорово».

И хотя практикующие всё же пытаются постичь дзен, от казусов никто не застрахован.

[Джули Молдин, дрессировщица собак]:

«Ничего страшного не случится, даже если на вас помочились».

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