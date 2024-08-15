Учёные: смертоносные оползни в Индии вызвало изменение климата

Более двух недель прошло со дня схода разрушительного оползня в городке Вилангад в индийском штате Керала,..

[Доминик Савио, выживший]:

«Здесь все нормально и мирно жили, а потом сошёл этот ужасный оползень. Мне трудно об этом говорить. Когда я вижу это место, так больно в сердце, чувствую себя ужасно. Всё, что я построил за жизнь, было разрушено за секунду».

Более двух недель прошло со дня схода разрушительного оползня в городке Вилангад в индийском штате Керала, но 64-летний Доминик до сих пор не может прийти в себя.

В серии смертоносных оползней, обрушившихся на регион в тот день, погибло более 250 человек. Сильные дожди направили потоки грязи на несколько населённых пунктов, и они смели дома, автомобили и дороги.

[Доминик Савио, выживший]:

«Здесь была передняя часть моего дома. Оползень сошёл утром 30-го числа, и мы, шестеро членов одной семьи, едва смогли спастись. За три минуты мы бросились к следующему дому. Когда мы туда добрались, наш был полностью разрушен».

Но семье Доминика ещё относительно повезло.

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[Доминик Савио, выживший]:

«В моей семье никто не погиб. Бог был милостив к нам хотя бы в этом отношении».

Тем временем группа международных учёных опубликовала исследование, в котором говорится, что причиной этих оползней стало изменение климата. Согласно отчёту, однодневные муссонные ливни здесь стали на 10% интенсивнее.

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