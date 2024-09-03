Индия: наводнения отступают, но распространяются инфекции

Индийский город Вадодара приходит в себя после разрушительных наводнений, которые обрушились на западный штат Гуджарат на..

Индийский город Вадодара приходит в себя после разрушительных наводнений, которые обрушились на западный штат Гуджарат на прошлой неделе. Их вызвали сильные ливни.

Дожди шли в прибрежных районах Индии и Пакистана вдоль Аравийского моря, затопив города. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Сообщается, по меньшей мере, о 28 погибших.

Теперь же вода в Вадодаре начала медленно отступать, оставляя после себя кучи мусора и ила. При этом возник новый риск – инфекционные заболевания, передающиеся через грязную воду.

[житель Вадодары]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Прежде всего, власти должны убрать грязь и мусор, слить грязную паводковую воду, провести дезинфекцию и очистить улицы. Важно как можно скорее отвести воду из затопленных районов, поскольку существует риск распространения вирусов и инфекционных заболеваний». [Раджеш Шах, представитель властей]:

«Самая большая проблема после наводнения – это лептоспироз, который распространяется через мочу инфицированных животных. Итак, лептоспироз, простуда и лихорадка, гепатит А, тиф, малярия, лихорадка денге, диарея и рвота – всё это распространённые заболевания, которые нам нужно держать под контролем».

Власти обещают направить в пострадавшие районы медицинские бригады, чтобы они ходили от двора к двору и регулировали ситуацию.

Сезон дождей в Индии начался в июне. С тех пор в стране выпало почти на 7% больше осадков, чем обычно. В сентябре дожди должны утихнуть.

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