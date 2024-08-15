Четверо тигрят знакомятся с миром в зоопарке Германии

Особенный день наступил в жизни четырёх амурских тигрят в Мюнстерском зоопарке в Германии. Им впервые разрешили..

Особенный день наступил в жизни четырёх амурских тигрят в Мюнстерском зоопарке в Германии. Им впервые разрешили выйти в открытый вольер и познакомиться с миром.

И не только гости зоопарка с удовольствием любуются играющими малышами. Прибавлению очень рады и сами работники. Здесь потомства у тигров не было более 30 лет.

[Симоне Шека, директор зоопарка]:

«Это событие тронуло сердце каждого в нашей команде. Это видно по тому, как во время перерыва все стараются хоть мельком увидеть малышей и понаблюдать, как они возятся, играют и шалят».

Маму тигрят зовут Рая. Она принесла потомство в конце мая. В помёте три самца и самка. Скоро им выберут имена. Четверо детёнышей для Раи не обуза. У тигриц может рождаться до семи малышей.

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Амурский тигр обитает на Дальнем Востоке России и на северо-востоке Китая. В дикой природе осталось менее 800 особей.

Амурские тигры считаются крупнейшими хищными кошками на планете. Самый крупный самец, по подтверждённым данным, весил более 250 килограммов.

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