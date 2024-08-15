ВОЗ объявила ЧС мирового масштаба из-за вспышки оспы обезьян в Африке

ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения глобального масштаба. Это происходит уже второй раз за последние два года. В 2022-м эпидемия вирусной инфекции, начавшись в ДР Конго, распространилась на страны всего мира.

В этот раз вспышка mpox, как теперь называют обезьянью оспу, также началась в ДРК. И она уже перекинулась на соседние страны, включая Бурунди, Кению, Руанду и Уганду. В целом выявлено более 15 600 случаев заболевания, 537 человек умерли.

Ранее в ДР Конго распространялся вариант clade 1. Теперь появился новый штамм clade 1b, который распространяется быстрее. Он передаётся при тесном контакте, в основном половым путём.

[Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор ВОЗ]:

«Обнаружение и быстрое распространение нового штамма mpox в восточной части ДРК, обнаружение вируса в соседних странах, которые ранее не сообщали об инфицировании, а также возможность дальнейшего распространения в Африке и за её пределами вызывают большую тревогу. <…> Для прекращения этих вспышек и спасения жизней необходимы скоординированные международные меры».

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Оспа обезьян сопровождается гриппозными симптомами и гнойными поражениями кожи. В основном болезнь протекает в лёгкой и среднетяжёлой форме. Если вовремя не начать лечение, то больной может скончаться. Но смертельные случаи довольно редки.

Глава ВОЗ заявил, что для борьбы с эпидемий в Африке на первом этапе требуется 15 миллионов долларов. Организация уже выделила из своих средств полтора миллиона и теперь призывает доноров также оказать денежную помощь.

Предыдущая вспышка оспы обезьян длилась с июля 2022-го по май 2023 года. По всему миру было зарегистрировано более 80 000 случаев заражения. Умерли не менее 50 человек.

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