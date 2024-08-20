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Погружение в танго: чемпионат мира продолжается в Буэнос-Айресе

Погружение в танго: чемпионат мира продолжается в Буэнос-Айресе

На 80 лет назад переносит зрителей этот танец со сдержанной страстью. Так исполняли танго в 40-х...

Дата загрузки: 2024-08-21

Погружение в танго: чемпионат мира продолжается в Буэнос-Айресе
На 80 лет назад переносит зрителей этот танец со сдержанной страстью. Так исполняли танго в 40-х. Тот период считался золотым веком аргентинского танца. Теперь этот стиль используют в соревнованиях по сценическому танго. В Буэнос-Айресе проходит чемпионат мира.

[Анника Сарв, танцовщица из Литвы]:
«Конечно, я немного волнуюсь, поскольку мы здесь впервые. Но думаю, это не просто волнение (за результат). Я взволнована, потому что очень приятно находиться в окружении стольких хороших пар и быть одной из них, а также иметь возможность показать наш танец на сцене. Это потрясающее чувство».

В этом году в чемпионате участвуют более 750 человек из 56 стран.

[Лаура Марин, танцовщица из Колумбии]:
«Это ставит перед нами серьёзную задачу, поскольку есть очень хорошие пары из России, Буэнос-Айреса и со всего мира. Они усердно репетируют, чтобы потом встретиться на этом празднике».

Чемпионат стартовал 14 августа. Участники соревнуются в двух категориях: сценическое и салонное танго. В первой пары выступают по отдельности. Во второй на сцену выходят несколько пар.

В дни соревнований в Буэнос-Айресе также пройдёт более 500 бесплатных выступлений на 40 площадках. В них будут участвовать 2000 исполнителей.
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