Нефтяные пятна изуродовали побережье Карибского моря в Венесуэле

Нефтяные пятна прибило к побережью Карибского моря на севере Венесуэлы. На пляжи в городе Бока-де-Ароа выбрасывает..

Нефтяные пятна прибило к побережью Карибского моря на севере Венесуэлы. На пляжи в городе Бока-де-Ароа выбрасывает мёртвую рыбу, крабов и других морских животных. Есть даже погибшие птицы.

Известно, что утечка нефти произошла на венесуэльском перерабатывающем заводе «Эль-Палито». Сейчас нефтяное пятно распространилось на 225 квадратных километров. Оно полностью покрывает территорию национального парка «Моррокой», известного красивыми пляжами, окружёнными пальмами и мангровыми зарослями.

Местные рыбаки уже больше недели не выходят в море и не могут заниматься своим промыслом. Государственная нефтегазовая компания PDVSA и Министерство нефти Венесуэлы пока не прокомментировали произошедшее.

Завод «Эль-Палито» перерабатывает 146 000 баррелей сырой нефти в сутки. Это самый маленький нефтеперерабатывающий комплекс в Венесуэле. Он расположен в городе Пуэрто-Кабельо в штате Карабобо.

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Венесуэла обладает одним из крупнейших в мире запасов нефти. Десять лет назад она добывала более трёх миллионов баррелей в сутки. В 2020-м этот объём сократился до 400 000 баррелей. Причиной стали коррупция и плохое управление отраслью. Сейчас добыча увеличилась до миллиона баррелей в сутки. При этом многие эксперты отмечают, что оборудование на заводах находится в очень плохом состоянии.

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