Нефтяные пятна изуродовали побережье Карибского моря в Венесуэле

Нефтяные пятна прибило к побережью Карибского моря на севере Венесуэлы. На пляжи в городе Бока-де-Ароа выбрасывает..
Дата загрузки: 2024-08-21
Известно, что утечка нефти произошла на венесуэльском перерабатывающем заводе «Эль-Палито». Сейчас нефтяное пятно распространилось на 225 квадратных километров. Оно полностью покрывает территорию национального парка «Моррокой», известного красивыми пляжами, окружёнными пальмами и мангровыми зарослями.
Местные рыбаки уже больше недели не выходят в море и не могут заниматься своим промыслом. Государственная нефтегазовая компания PDVSA и Министерство нефти Венесуэлы пока не прокомментировали произошедшее.
Завод «Эль-Палито» перерабатывает 146 000 баррелей сырой нефти в сутки. Это самый маленький нефтеперерабатывающий комплекс в Венесуэле. Он расположен в городе Пуэрто-Кабельо в штате Карабобо.
Венесуэла обладает одним из крупнейших в мире запасов нефти. Десять лет назад она добывала более трёх миллионов баррелей в сутки. В 2020-м этот объём сократился до 400 000 баррелей. Причиной стали коррупция и плохое управление отраслью. Сейчас добыча увеличилась до миллиона баррелей в сутки. При этом многие эксперты отмечают, что оборудование на заводах находится в очень плохом состоянии.
Короткая ссылка на эту страницу: