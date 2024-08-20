День взвешивания наступил в Лондонском зоопарке. Здесь живёт 14 000 питомцев, но на весы встанут не..

Снова на весы: кого взвесили в Лондонском зоопарке

[Анджела Райан, сотрудница Лондонского зоопарка]:

«Я не уговорила бы смотрителей на это, даже если бы попыталась. Но мы взвесим примерно 400 питомцев. Мы не взвешиваем такую живность, как муравьи, хотя они весят пять миллиграммов. Но большинство млекопитающих, птиц и рептилий будут взвешены».

День взвешивания наступил в Лондонском зоопарке. Здесь живёт 14 000 питомцев, но на весы встанут не все – мелких обитателей обходят вниманием.

Задача у смотрителей довольно трудная. Некоторые питомцы просто не слушаются.

[Анджела Райан, сотрудница Лондонского зоопарка]:

«В вольерах с тропическими зарослями живут ленивцы, обезьяны и птицы. Они находятся в одном месте, и очень нелегко заставить их по отдельности встать на весы, когда все хотят попасть туда одновременно».

Питомцев взвешивают ежегодно. Все результаты выкладывают в базу данных Лондонского зоопарка. Она открытая. Ею пользуются сотрудники зоопарков по всему миру, а также защитники природы, которые наблюдают за дикими животными.

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