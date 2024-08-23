Самолёт с девятью пассажирами на борту потерпел крушение в Таиланде. Катастрофа произошла недалеко от Бангкока. В..

Девять человек погибли в авиакатастрофе в Таиланде

Самолёт с девятью пассажирами на борту потерпел крушение в Таиланде. Катастрофа произошла недалеко от Бангкока. В ходе масштабной операции спасатели до поздней ночи пробирались по грязи и потом вели поиски среди густых зарослей мангровых деревьев.

Небольшой одномоторный самолёт модели «Сессна Караван» вылетел из главного международного аэропорта Бангкока в 14:46 по местному времени и направился в аэропорт в восточной провинции Трат. Связь с ним пропала примерно через 10 минут.

Как сообщили власти, «Сессна Караван» потерпел крушение примерно в ста километрах к востоку от Бангкока в провинции Чаченгсау.

Местные жители рассказали, что видели, как самолёт упал и «громко взорвался» при ударе, а обломки повредили близлежащие дома.

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Предполагается, что на борту были гости роскошного тайского курорта на острове Кокут. Обычно они прибывают на частном самолёте в близлежащий аэропорт, а затем садятся на катер до острова.

Поисковая операция продолжается до сих пор. Одновременно с этим началось расследование причин аварии и судебно-медицинская экспертиза найденных останков.

Представители курорта заявили, что полностью сотрудничают с властями в расследовании.

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