Девять человек погибли в авиакатастрофе в Таиланде

Самолёт с девятью пассажирами на борту потерпел крушение в Таиланде. Катастрофа произошла недалеко от Бангкока. В..
Дата загрузки: 2024-08-23
Небольшой одномоторный самолёт модели «Сессна Караван» вылетел из главного международного аэропорта Бангкока в 14:46 по местному времени и направился в аэропорт в восточной провинции Трат. Связь с ним пропала примерно через 10 минут.
Как сообщили власти, «Сессна Караван» потерпел крушение примерно в ста километрах к востоку от Бангкока в провинции Чаченгсау.
Местные жители рассказали, что видели, как самолёт упал и «громко взорвался» при ударе, а обломки повредили близлежащие дома.
Предполагается, что на борту были гости роскошного тайского курорта на острове Кокут. Обычно они прибывают на частном самолёте в близлежащий аэропорт, а затем садятся на катер до острова.
Поисковая операция продолжается до сих пор. Одновременно с этим началось расследование причин аварии и судебно-медицинская экспертиза найденных останков.
Представители курорта заявили, что полностью сотрудничают с властями в расследовании.
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