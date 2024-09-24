Рекордные ливни в Японии: семеро погибших

Рекордные ливни обрушились на японский полуостров Ното. Местные СМИ сообщают, по меньшей мере, о семерых погибших...

Рекордные ливни обрушились на японский полуостров Ното. Местные СМИ сообщают, по меньшей мере, о семерых погибших. Ещё двое числятся пропавшими без вести.

В субботу утром в городе Вадзима за час выпал рекордный 121 миллиметр дождя. В соседнем Судзу выпало 85 миллиметров за час, что тоже стало местным антирекордом.

[местный житель]:

«Вода пришла вчера и залилась в дом через эти вентиляционные отверстия».

При этом Ното всё ещё не восстановился после огромного ущерба, нанесённого землетрясением магнитудой 7,6 в первый день Нового года. Тогда в Судзу, Вадзиме и близлежащих районах погибло более 300 человек.

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Среди жертв нынешних ливней – мужчина, который работал на реконструкции после землетрясения.

Для помощи людям власти Японии направили военных. Они помогают спасательным и пожарным службам.

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