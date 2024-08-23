Большой караван мигрантов снова движется в сторону границы США

Тысячи мигрантов, в основном женщины и дети из Центральной Америки и Венесуэлы, идут через юго-восточный мексиканский..
Дата загрузки: 2024-08-23
В общей сложности в группе около 1200 человек. Они надеются добраться до границы США, а потом пересечь её в поисках лучшей жизни.[Эстефани Валенсия, мигрантка из Венесуэлы]:
«Как и многим людям, нам пришлось покинуть свою страну, чтобы дать нашим детям будущее и лучшую жизнь для нашей семьи».
Многие говорят, что мексиканские власти не оказывают им никакой поддержки.[журналист]:
«Вам не разрешают садиться в автобусы?» [Кения Кобос, мигрантка из Гондураса]:
«Нет, и у нас также нет денег. Нам нужно идти пешком». [журналистка]:
«Мы видим, что вы на грани». [Кения Кобос, мигрантка из Гондураса]:
«У меня ноги в мозолях, но мне сказали, что мы скоро отдохнём».
Караван качал движение четыре недели назад с границы Мексики и Гватемалы. Он пересёк штаты Чьяпас и Оахака и сейчас движется через Веракрус – один из самых протяжённых в Мексике.[Сара Торрес, мигрантка из Венесуэлы]:
«Мы не знаем, что нас ждёт, потому что нам не разрешают здесь нигде останавливаться. Они не хотят давать нам жильё и отправляют нас домой. Здесь есть матери, которые ничего не ели, и есть больные дети без еды».
США остаются ключевым пунктом назначения для многих латиноамериканцев. По ту сторону границы, в США, проблема нелегальной миграции становится всё более актуальной в преддверии выборов. Дональд Трамп уже пообещал более жёсткие меры и массовые депортации.
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