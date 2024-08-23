Шеф-повар с травмой ноги работает в «подвешенном» виде

Когда австрийский шеф-повар Питер Ламмер в 2010 году попал в ДТП на мотоцикле, то решил, что..

Когда австрийский шеф-повар Питер Ламмер в 2010 году попал в ДТП на мотоцикле, то решил, что его карьера закончилась. Но теперь у него появилось уникальное устройство, которое помогает долгое время заниматься любимым делом.

После аварии Питер перенёс несколько операций на ноге. Но спустя шесть лет они не помогли ему полностью восстановиться. Все врачи говорили, что о стоячей работе можно забыть.

В 2016 году он позвонил своему другу-изобретателю и попросил о помощи. Ему было необходимо устройство, которое позволит активно работать на кухне и при этом не опираться на одну ногу.

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[Питер Ламмер, шеф-повар]:

«2016 год стал поворотным моментом в моей жизни. Тогда я сказал, что больше не могу, потому что все эксперты говорили, что я больше никогда не смогу работать стоя. И, конечно, я чувствовал это в своей ноге, поскольку она болела. А потом я позвонил своему другу Берни и сказал: пора, подвесь меня или я повешусь сам».

Его друг увлекается скалолазанием. Он нередко создавал для себя разнообразные металлические устройства, которые помогали ему в этом хобби.

Он долго думал, как помочь Питеру. В конце концов соорудил конструкцию, которая закрепляется на потолке.

[Бернхард Тихи, разработчик устройства]:«Устройство выполняет ещё несколько функций, которые нужны Питеру. Мы установили поворотный шарнир наверху, чтобы обеспечить бесконечное вращение. Это С-образный кронштейн, чтобы никто не мог пораниться, подседельный штырь, который можно регулировать, и велосипедное седло. Устройство снова даёт надежду людям с ограниченной силой ног. Оно снимает с ног до 100% веса».

С тех пор Петер не просто смог работать, но и стал шеф-поваром ресторана в Зальцбурге.

[Питер Ламмер, шеф-повар]:«Первый прототип на самом деле стал для меня поворотной вехой, я снова обрёл радость жизни. Я знал, что с тех пор всё будет идти только в гору, и что слова всех других были неправдой. Я протестировал устройство, и оно сработало. Я сижу здесь с 2016 года, то есть уже восемь лет».

Двое друзей также основали компанию Standing Ovation, чтобы на заказ выполнять подобные сиденья. Стартап получил поддержку от австрийских Министерств труда и здравоохранения.

Друзья говорят, что их подвесное сиденье – единственная система такого рода в мире. При этом они решили не продавать свой патент, чтобы сохранить цену доступной для других.

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