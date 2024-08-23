Шеф-повар с травмой ноги работает в «подвешенном» виде

Когда австрийский шеф-повар Питер Ламмер в 2010 году попал в ДТП на мотоцикле, то решил, что..
Дата загрузки: 2024-08-23
После аварии Питер перенёс несколько операций на ноге. Но спустя шесть лет они не помогли ему полностью восстановиться. Все врачи говорили, что о стоячей работе можно забыть.
В 2016 году он позвонил своему другу-изобретателю и попросил о помощи. Ему было необходимо устройство, которое позволит активно работать на кухне и при этом не опираться на одну ногу.[Питер Ламмер, шеф-повар]:
«2016 год стал поворотным моментом в моей жизни. Тогда я сказал, что больше не могу, потому что все эксперты говорили, что я больше никогда не смогу работать стоя. И, конечно, я чувствовал это в своей ноге, поскольку она болела. А потом я позвонил своему другу Берни и сказал: пора, подвесь меня или я повешусь сам».
Его друг увлекается скалолазанием. Он нередко создавал для себя разнообразные металлические устройства, которые помогали ему в этом хобби.
Он долго думал, как помочь Питеру. В конце концов соорудил конструкцию, которая закрепляется на потолке.[Бернхард Тихи, разработчик устройства]:
«Устройство выполняет ещё несколько функций, которые нужны Питеру. Мы установили поворотный шарнир наверху, чтобы обеспечить бесконечное вращение. Это С-образный кронштейн, чтобы никто не мог пораниться, подседельный штырь, который можно регулировать, и велосипедное седло. Устройство снова даёт надежду людям с ограниченной силой ног. Оно снимает с ног до 100% веса».
С тех пор Петер не просто смог работать, но и стал шеф-поваром ресторана в Зальцбурге.[Питер Ламмер, шеф-повар]:
«Первый прототип на самом деле стал для меня поворотной вехой, я снова обрёл радость жизни. Я знал, что с тех пор всё будет идти только в гору, и что слова всех других были неправдой. Я протестировал устройство, и оно сработало. Я сижу здесь с 2016 года, то есть уже восемь лет».
Двое друзей также основали компанию Standing Ovation, чтобы на заказ выполнять подобные сиденья. Стартап получил поддержку от австрийских Министерств труда и здравоохранения.
Друзья говорят, что их подвесное сиденье – единственная система такого рода в мире. При этом они решили не продавать свой патент, чтобы сохранить цену доступной для других.
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