Сельские жители в Бангладеш покидают затопленные дома и уходят в более безопасные места. Затяжные муссонные дожди..

Наводнения в Бангладеш: не менее 20 человек погибли, миллионы людей покинули дома

Сельские жители в Бангладеш покидают затопленные дома и уходят в более безопасные места. Затяжные муссонные дожди вызвали сильные наводнения. Погибло не менее 20 человек, более пяти миллионов 200 тысяч пострадало.

Фермер Абдул Халим – один из них. Несколько дней назад его дом разрушило потоком воды высотой три метра. Всей семье пришлось уходить. Сейчас фермер вернулся посмотреть, какое имущество можно спасти.

[Абдул Халим, фермер]:

«Вода немного отступила, но сейчас опять возвращается. Теперь это главная головная боль. Где нам брать еду? Где найти пристанище? Это большая проблема».

Абдул говорит, что последний раз немного поел два дня назад. Многие переселенцы остро нуждаются в еде, чистой воде, лекарствах и сухой одежде. Особенно плачевная ситуация у жителей отдалённых деревень. Из-за наводнений заблокированы дороги, и спасателям трудно добраться до людей.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Власти задействовали все виды войск для спасательных операций. В 11 пострадавших районах работает 750 медицинских бригад. Открыты 3500 временных убежищ. Там разместили более 400 000 человек.

Метеорологи говорят, что уровень воды снижается медленно. А если дожди не закончатся, то бедствие затянется.

А это район рядом с городом Кокс-Базар. Здесь под проливным дождём проходит митинг мусульман-рохинджа. Семь лет назад они бежали из Мьянмы в Бангладеш. Рохинджа покинули дома, когда армия Мьянмы начала военную операцию против повстанцев в штате Ракхайн. В общей сложности оттуда бежало более 730 000 человек.

[участник митинга]:

«Мы хотим справедливости и прав. Если нам вернут наши права, мы возвратимся в нашу страну».

В последние недели ещё тысячи рохинджа бежали из Ракхайна. Там обостряется вооружённое противостояние между войсками правящей хунты и повстанцами.

Короткая ссылка на эту страницу: