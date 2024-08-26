Картины знаменитостей на стенах домов привлекают туристов в болгарскую деревню

Харизматичный экс-президент Трамп и обворожительная Мэрилин Монро – эти картины добавили ещё больше колорита болгарскому селу..

Харизматичный экс-президент Трамп и обворожительная Мэрилин Монро – эти картины добавили ещё больше колорита болгарскому селу Старо-Железаре. Стены местных домов расписывают уже десять лет. Каждое лето уличную картинную галерею пополняют новыми образами. Авторы проекта – художники Венцислав и Катажина Пирянковы.

[Венцислав Пирянков, художник]:

«Темы в нашей арт-деревне Старо-Железаре всегда актуальны. Мы вписываемся в рамки вечного и в то же время репортажного искусства, которое отражает события политической, общественной, социальной, спортивной и культурной жизни как во всём мире, так и в Болгарии».

На соседней стене нарисованы бывшие президенты США Рональд Рейган, Авраам Линкольн и Джон Кеннеди. На них, как и на Трампа, совершали покушения. Но вместо ран художники изобразили раздавленные помидоры. Таким своеобразным способом хотят показать, что насилие неприемлемо – лучше его заменить юмором.

Алена Делона в компании Жан-Поля Бельмондо и болгарского поэта Ивана Вазова нарисовали три года назад.

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[Катажина Пирянкова, художница]:

«Они втроём говорят о жизни и обо всём важном. Они произносят на французском: «Се ля ви». «Такова жизнь»».

Впрочем, художник не забывают и о местных жителях. Например, здесь нарисован местный криминалист со своей собакой. Он наблюдает, как Шерлок Холмс разглядывает матрёшку.

[Рангел Крачмаров, житель Старо-Железаре]:

«Рисунки получились замечательными, и с каждым годом они становятся всё лучше. Наша деревня привлекает туристов. Целые группы специально приезжают к нам. О нас знают во всём мире». [туристка из Италии]:

«Для меня это волшебное место, потому что здесь всё наполнено искусством, и оно часть деревни и связано с людьми. Есть связь с реальностью и искусством. Художники рассказывают о политике, о сегодняшней истории».

В селе когда-то жили две с половиной тысячи человек. Теперь осталось 400. Венцислав Пирянков тоже отсюда родом. Сейчас живёт и преподаёт в художественной школе в польском городе Познань. Каждый год привозит в Старо-Железаре своих учеников. Они тоже расписывают стены домов.

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