«Хезболла» запустила сотни ракет в сторону Израиля

«Хезболла» и Израиль обменялись ракетными ударами – самыми интенсивными за последние десять с половиной месяцев. Рано..

«Хезболла» и Израиль обменялись ракетными ударами – самыми интенсивными за последние десять с половиной месяцев. Рано утром 25 августа израильские самолёты атаковали военные объекты на юге Ливана. «Хезболла» же выпустила более 300 ракет «Катюша» и запустила дроны.

Израиль сообщил, что уничтожил тысячи ракетных установок и предотвратил более масштабную атаку «Хезболлы». Лидер боевиков это опровергает, заявляя, что всё прошло по плану. По его словам, им удалось нанести удары по 11 военным объектам Израиля. Один из них находится всего в полутора километрах от Тель-Авива.

Как сообщается, в результате атаки в Израиле погиб один военный, ещё двое получили ранения.

«Хезболла» заявила о гибели двоих своих боевиков. Как заявил глава группировки, эта атака – месть за убийство высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра. Израильские военные ликвидировали его в конце июля.

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Лидер боевиков обещает нанести ещё более серьёзный удар по Израилю, если решит, что эта атака не принесла желаемого результата.

Обмен ударами прошёл на фоне мирных переговоров в Египте. Их цель – добиться прекращения огня в секторе Газа. Там с октября прошлого года идёт война между Израилем и ХАМАС.

«Хезболла» заявила, что намеренно отменила более масштабную атаку, поскольку не хотела помешать переговорам. Ливанская группировка с самого начала войны обстреливает Израиль, поддерживая таким образом ХАМАС. Обе военизированные организации получают поддержку Ирана.

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